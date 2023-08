Cuesta participó del homenaje a la jueza Niremperger: «No está sola en la lucha contra la trata de personas»

resistencia. Con el objetivo de reconocer el trabajo y el compromiso en su lucha contra la trata de personas en su función jurisdiccional y académica, la presidente del Poder Legislativo, Elida Cuesta, participó del homenaje a la jueza federal Zunilda Nirempeger. El reconocimiento se realizó en el recinto de sesiones Deolindo Felipe Bittel y contó con el acompañamiento de las legisladoras Jessica Ayala, Andrea Charole y Tere Cubells.

La titular del cuerpo legislativo agradeció los años de trabajo y compromiso de la jueza federal y en ella a todas las personas que luchan todos los días contra la trata. «En el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas queríamos reconocer el gran trabajo de la doctora Niremperger y de tantas otras personas que luchan todos los días para erradicar este flagelo que afecta principalmente a las mujeres y sus familias», manifestó.

Asimismo, Cuesta convocó a visibilizar las problemáticas y que todos los poderes del Estado trabajen en conjunto para combatir la problemática. «Sabemos de su lucha, tenacidad y compromiso, y con este reconocimiento, que es un mimo al alma, queremos decirle que no está sola y que cuente con nosotros para visibilizar este tema y trabajar en conjunto para erradicarlo», aseguró.

Por su parte, la diputada Jessica Ayala destacó el trabajo de Niremperger y del personal de la unidad de información de Gendarmería Nacional. «Este es un merecido reconocimiento, no sólo a Zunilda, sino a todas las personas que trabajan en las fuerzas federales para combatir este flagelo», remarcó la legisladora.

«ESTO REFUERZA EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO»

Niremperger manifestó estar muy honrada de haber recibido esta distinción por parte del Poder Legislativo y agradeció especialmente a su presidente Elida Cuesta y a la diputada Jessica Ayala, quienes la acompañaron en eventos relacionados a la trata de personas. Asimismo, la magistrada amplió su agradecimiento a los demás diputados, a los representantes del municipio, del Tribunal de Cuentas y del Poder Judicial.

«La verdad es que estoy muy contenta y también muy orgullosa de la gente de Gendarmería y tantos otros equipos de la Policía de la Provincia que también hacen esfuerzos grandes para trabajar en contra de este flagelo que es la lucha contra la trata de personas», remarcó.

En este sentido, la doctora afirmó que para ella es «un aliciente, es una alegría, una mano en el hombro, como he dicho hoy, para seguir trabajando, pero también lo recibo de dos modos. Uno, no sólo en nombre propio, sino de todas aquellas personas que hoy no están presentes acá, pero son los equipos de trabajo y aquellos que trabajan en forma silenciosa en la lucha contra la trata de seres humanos y de la explotación de mujeres, niñas, niños y adolescentes y hombres».

Durante el acto también se reconoció a Marisa Gómez, primer alférez; Jorge Daniel Povolni, sargento ayudante; y a Claudia González, cabo primero, y a personal de la Unidad de Reunión de Informática Chaco de Gendarmería Nacional, organismo que tiene como objetivo la ejecución, recopilación, análisis, producción y difusión de la información e inteligencia criminal en la materia.