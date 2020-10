Delgado planteo que de no aclararse el supuesto incumplimiento al Estatuto «en UNCAUS se complicaría la situación de muchos estudiantes»

Sáenz Peña. El secretario general de Franja Morada, Santiago Delgado, habló de la postura de la fuerza política universitaria y los Consejeros. Reclamó que las autoridades hablen del tema y pidió «no dañar la institucionalidad de la Universidad chaqueña».

Delgado fue consultado en LT16 AM 950 sobre la situación de se vive desde hace días en la Universidad chaqueña respecto al supuesto incumplimiento del Estatuto para consagrar al Rector, y ante la consulta sobre qué está ocurriendo en la Alta Casa de Estudios, explicó que fueron convocados a una asamblea para repasar la nulidad o no de la asamblea de octubre del año pasado cuando se eligió al Rector.

«Tuvimos unos días muy raros, con convocatorias y negaciones, por lo que nos asesoramos legalmente y por eso nos manifestamos públicamente», dijo el dirigente universitario, y mencionó también que «le mandamos una carta al rector donde le pedimos que aclare lo del incumplimiento de uno de los requisitos, el Rector no cumple con el requisito del tiempo del titulo de grado y pedimos que aclare esto, porque entendemos que él aceptó un cargo cuando sabía que no podía hacerlo».

Delgado recordó que «le pedimos al Rector su respuesta, su aclaración, estamos esperando que nos responda, pero también recordamos que cuando ganamos las elecciones tuvimos que ir a las urnas para que se nos reconozca lo conseguido en las urnas, y eso nos hace pensar en cosas que no se hacen bien».

Respecto a la notificación de la UNNE donde informan sobre la fecha de otorgamiento del título al rector, dijo que «Oestmann se recibió en noviembre de 2009 y se le otorgó el titulo en septiembre de 2010, entonces tenía 9 años y meses y no cumplió con el requisito cuando acepto el cargo, por eso necesitamos que esto se aclare de manera urgente». «Acá hay un incumplimiento del Estatuto y es lo que queremos que se aclare, no nos interesa en la pelea interna de dos sectores que están enemistados hoy, solo buscamos llevar tranquilidad a los estudiantes que están preocupados por lo que puede dañar la institucionalidad de la Universidad», dijo con firmeza.

Por otra parte habló de posibles futuras complicaciones y dijo que «si las cosas están en orden seremos consecuentes en acompañar al Gobierno universitario, pero no queremos que se dañe la institucionalidad de la Universidad», e insistió: «si esto es así, si no se cumple con el requisito, es grave que se tome un cargo de manera irregular, si se está incumpliendo con el Estatuto puede traer complicaciones no solo la la Universidad porque estamos ante un Gobierno universitario que no es válido al igual que sus actos administrativos desde que asumieron».

«El titulo lo firma el Rector y el secretario académico entonces con esta situación cientos de alumnos pueden hacer planteos legales y se complicaría la situación de muchos estudiantes, por eso es importante que se informe y se aclare esto, los estudiantes merecen claridad», manifestó.

Y finalmente expresó que «Franja Morada perseguirá, en nombre del estudiantado que representamos, y a través de sus consejeros, que se aclare este tema de forma inmediata».