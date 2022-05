Denuncian que los Comisso ofrecieron un arreglo para que no se denuncie el hecho que involucra al vendedor de autopartes

Sáenz Peña. La madre de la víctima dijo que que el hermano de Pilín Comisso ofreció unas «disculpas de corazón», y quería «arreglar las cosas de otra manera». Verónica Gladis Laroque apuntó así al dirigente del peronismo local Fabián Comisso, hermano de Pilín a quien acusan de violación.

La madre de la joven Brenda, que denunció una supuesta violación, hizo pública la actitud de uno de los hermanos del comerciante de autopartes, quien habría ofrecido un «arreglo» para que no se denunciara el hecho. Según la mujer la oferta la hizo el propietario de la pollería – carnicería donde trabajaba su hija.

Durante una charla en los estudios de LT16 Laroque, la madre de la joven, aseguró que son tres denuncias existentes, la de ella, la ratificación de quien acompañaba a su hija, y la de su hija. «No entiendo por qué esta persona no está detenida, o por lo menos demorada, hay muchas pruebas de lo que sucedió», dijo.

Luego en una parte de la nota radial, Laroque hizo mención, sin nombrarlo a Fabián Comisso, el ex concejal y ex candidato a intendente del Peronismo, quien fuera uno de los jefes de campaña en Sáenz Peña en las elecciones del año pasado, pero identificandolo como el dueño de la pollería o carnicería dónde trabajaba su hija. «El señor es el jefe de mi hija, se presentó en mi casa para acompañar a mi hija para verla como está, no fue sólo fue con una de sus hijas», dijo la mujer.

Luego Aseguró: «Recibimos la visita del señor en el contexto que fue a ver como estaba mi hija, y le ofreció seguir trabajando y yo le dije que no, mi hija no va a ir porque este señor está al lado», y fue entonces que le preguntaron a la familia si había alguna posibilidad de que el señor Pilín Comisso ofrezca unas «disculpas de corazón», y consultaron por un «arreglar las cosas de otra manera».

«En un momento yo fui con su hija a la habitación donde estaba mi hija, y este señor le había dicho a mi esposo si había alguna posibilidad de que el señor Pilín Comisso se acercara a mi hija a pedirle disculpas pero de corazón, y si se podía arreglar las cosas de otra manera», dijo textualmente la mujer, sugiriendo una posible oferta, hecho que según Laroque esta denunciado.