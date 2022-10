Desde INTA un ingeniero da su versión sobre el mapa del Decreto de OTBN

Así lo reflejó el ingeniero Astor López, del INTA Sáenz Peña, cuestionó el Decreto que el Gobernador mandó a Diputados para discutir el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Chaco. Explicó cómo se trabajó y dijo que el mapa en cuestión no salió del consenso. De esta manera se cae el argumento de Capitanich de que quienes cuestionan el Decreto «tienen oficinas en Bs. As.».

El INTA es uno de los tantos que participó de la elaboración de la propuesta para un nuevo mapa sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Chaco. Al igual que FECHACO y las Cámaras de Comercio del Interior cuestiona lo que pretende el Gobierno provincial.

E ingeniero Astor López participó de la mesa técnica junto a su par Marcos Atanasi. Explicó que a principio de 2021 se convocó a las organizaciones para participar de la actualización que estaba vencida, ya que esto vence cada 5 años.

La tarea se dividió en dos: una mesa técnica, para trabajo puntual; y una mesa participativa, para difundir y recolectar opiniones. INTA dio su opinión técnica y aportó su experiencia, dijo el profesional en LT16 durante una entrevista en Voces de la Jornada realizada por el periodista Horacio Fernández.

«La mesa técnica empezó a elaborar las propuestas buscando respetar los 10 criterios marcados por COFEMA (El Consejo Federal de Medio Ambiente, que es la máxima autoridad ambiental de la República Argentina), 5 de sustentabilidad y 5 productivos», explicó López, y citó que «la información que se recolectó es en forma de mapas, se fueron formando los criterios, se sometió a la opinión de los participantes, y a inicio de este año se retomó porque no hubo consenso en uno de los criterios».

Según detalló «se logro una propuesta, votada y consensuada, que fue la que se elevó, pero se presentó un mapa distinto al que se trabajó en la mesa técnica que buscaba lo que reglamenta COFEMA», y puntualizó: «el mapa que se presentó en el Decreto que se elevó a la Cámara de Diputados no fue el que se consensuó en la mesa técnica».

El ingeniero Astor López, del INTA Sáenz Peña, cuestionó el Decreto que el Gobernador mandó a Diputados para discutir el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Chaco, y dijo que «se dedicó mucho tiempo, fue un gran logro porque se recopiló muchísima información, y hubo una propuesta que dejaba conforme a todos los participantes de la mesa técnica pero que después no se respetó».

«Desde INTA cuestionamos que no se respetó la metodología. INTA quiere e interpela que se respete la metodología utilizada para lograr el consenso de la mesa técnica», sostuvo, y cerró señalando: «este mapa no salió de la mesa técnica, es un mapa que no salió del consenso».

ASTOR LÓPEZ SOBRE EL DECRETO DE OTBN CHACO – NOTA EN LT16 AM950