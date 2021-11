Desde YPF aseguran que no hay nada definido sobre un próximo aumento de combustible

Buenos Aires. El presidente de YPF, Pablo González, aclaró que «no hay nada definido sobre los aumentos de naftas» para fin de año y aseguró que desde la compañía petrolera «no se confirma ningún aumento».

La aclaración de González llegó poco después que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó que en diciembre podría subir el precio de la nafta. «El aumento anunciado por YPF forma parte de su programa y del programa de pauta de corrección tarifaria que venía dándose a lo largo del año. No es imprevisto, por ende entendemos que está contenido en los planes de negocios de las empresas que han acordado y están sosteniendo el programa de precios», puntualizó Feletti.

Pero de inmediato el presidente de YPF aclaró los dichos en diálogo con AM 750: «Creo que cuando Roberto Feletti se expresa en relación a esto, está pensando que en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente sobre el surtidor», dijo González, y agregó: «La Secretaría de Energía de la Nación está trabajando en prorrogar ese vencimiento hasta tanto la Ley de Promoción de Actividades Hidrocarburíferas lo resuelva. Si no se saca una prórroga antes de fin de mes, eso va a pasar; pero se está trabajando para que no suceda», sostuvo.

El directivo de la empresa también tuvo que aclarar que en la actualidad no existe un acuerdo por congelamiento de precios de los combustibles y desmintió al diario Clarín. «Un diario pone que se termina el congelamiento de las naftas y habrá subas, pero ni hubo un congelamiento, ni nadie dijo que el próximo mes habrá aumentos. Nosotros a principios de año explicamos cómo iba a ser nuestro plan de inversión y cómo iban a hacer los aumentos en marzo, abril y mayo», detalló González.