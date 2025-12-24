Despliegan operativo «Fiestas Seguras» en todo el Chaco

Resistencia. Este despliegue se encuentra operativo desde hace varios días y abarca zonas urbanas, suburbanas y corredores estratégicos, con presencia permanente y controles preventivos en distintos horarios, reforzando tanto el micro como el macrocentro de las principales ciudades.

Por disposición del gobernador Leandro Zdero, el Ministerio de Seguridad, a cargo del ministro Hugo Matkovich, puso en marcha el operativo “Fiestas Seguras” en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y garantizar la tranquilidad de la población durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Este Operativo cuenta con la participación de 940 efectivos de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, con el apoyo de unidades especializadas como el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, Infantería, Policía Caminera, Investigaciones y Policía Rural.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que el operativo amplía la cobertura territorial, alcanzando sectores que anteriormente no contaban con este nivel de presencia policial, fortaleciendo así las acciones de prevención y proximidad.

La medida fue bien recibida por vecinos y comerciantes, quienes valoraron la decisión de una mayor presencia policial, un clima de orden y tranquilidad durante el período festivo.

