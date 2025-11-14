Detienen a una mujer con 2.283 gramos de cocaína

Resistencia. En un operativo sucedido en Ruta 16 KM 58.9 fue controlado un micro proveniente de Salta, oportunidad en que se detuvo a una mujer que cargaba consigo cuatro rectangulares tipos «panes» y un envoltorio mas pequeño conteniendo 2.283 gramos de cocaína.

La Policía informó que la detenida tiene 19 años y está domiciliada en Av. Las Heras. En el informe se mencionó que se detuvo la marcha de un colectivo de larga distancia de la empresa LA VOZ DEL NORTE INTERNO interno 58665, proveniente de la provincia de Salta con destino final en Puerto Iguazu.

De tareas realizadas por el can antinarcóticos LULU, guiada por el Sgto. Amarilla Daniel, la misma se manifestó sobre los extremos inferiores de una fémina, quien vestía pantalón jeans de botamangas amplias, corroborando que la misma transportaba de manera oculta adosadas en sus pantorrillas el estupefacientes mencionado como secuestrado.

El informe indica que además en poder de la fémina se encontraron (02) dos teléfonos celulares y (02) dos boletos de ómnibus. Conforme directivas del magistrado interviniente se procedió a la detención en carácter de comunicada de la causante, secuestros de elementos mencionados mas arriba.

Se dio intervención galeno policial en turno, División Antecedentes Personales y se hace constar que la detenida será alojada en la la instalaciones de la División Microtráfico Metropolitana.

