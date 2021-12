Diálogo político: Contrapunto entre Capitanich y la UCR que no asistió

Resistencia. El Gobernador se quejó porque la oposición no asistió a su llamado para alcanzar algunos consensos. “Estas son respuestas que no suman”, dijo, y la UCR le enumeró incumplimientos recordándole que desde el 2007 hace convocatorias que no cumple.

El pasado domingo Jorge Milton Capitanich difundió un comunicado titulado “Ahora es todos juntos”, por el cuál llamó a los partidos con representación parlamentaria a “construir un programa de consenso político, económico y social”.

Además planteó tres puntos “fundamentales”: reforma constitucional, agenda digital y descentralización del estado. “Quisiéramos saber si hay consensos frente a estos temas. Quisiéramos saber cuáles son los disensos… o pensar, si definitivamente tenemos que abandonar estas vías para la construcción de una agenda ciudadana”, expresó Capitanich.

En ese sentido, este martes la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el cual critica la convocatoria del gobernador y afirman que el llamado a pactos “debió ser luego de convocarnos en abril de 2020 a trabajar en una agenda de producción, empleo y transparencia que nunca concretó. Debió ser cuando nuestros diputados presentaron más de 250 proyectos para mitigar el impacto económico, social y sanitario de la pandemia y el oficialismo se negó sistemáticamente a tratarlos”, entre otras cosas.

Además también consideraron que lo planteado por el gobernador se trata “de una agenda que repite programas ya propuestos en cada una de las campañas desde 2007 e incumplidos tras 14 años de gestión. Y para insistir en una reforma constitucional funcional a la política partidaria de turno”. Así las cosas, señalaron que “esta vez es la Unión Cívica Radical la que invita al señor gobernador Jorge Capitanich a poner sobre la mesa la agenda de los chaqueños. Si de verdad lo motiva la necesidad de lograr consensos en pos del bienestar de los ciudadanos, queremos gestos de esa voluntad”.

En este escenario, la reunión entre los partidos con representación parlamentaria estaba convocada para la mañana de este martes, pero no hubo mayor concurrencia. En un video difundido por el propio Capitanich se pude ver que entre los asistentes al encuentro encabezado por el gobernador y la vice se encontraban los diputados Rodolfo Schwartz (PTP), Teresa Cubells (Frente Grande) y Juan José Bergía (Nepar), todos aliados del Frente de Todos que encabeza el PJ. Por su parte, el justicialismo estuvo representado por Hugo Sager y Juan Manuel Pedrini.

También asistió Luis Obeid, que la semana pasada confirmó que ya no es bloque PRO, sino Bloque por Chaco. Dejó de ser bloque PRO ante las diferencias con la actual conducción partidaria y también con el radicalismo, principal aliado del PRO, diferencias que nacieron ante las reiteradas oportunidades que Obeid votó a favor del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Es decir que ni la UCR ni el Frente Integrador formaron parte del encuentro.

Ante esa situación, Jorge Capitanich se expresó en sus redes sociales y apuntó contra la oposición, principalmente contra el radicalismo. “La única herramienta para lograr consensos de largo plazo en una sociedad abierta, pluralista y democrática es precisamente el diálogo. Diálogo no implica monólogo”, comenzó el mandatario provincial y agregó que “diálogo implica respeto mutuo, aceptar las diferencias y promover las coincidencias.

“Después de las elecciones, convocamos al diálogo para construir futuro. Un futuro que nos convoque a todos”, dijo y añadió: “Hoy, la oposición parlamentaria respondió con la ausencia. También con manifestaciones altisonantes y un documento crítico”.

“Dijimos siempre: Es con todos. Es entre todos. Sin embargo, hoy vimos sillas vacías. Ausencias. Silencio. Estas son respuestas que no suman”, lanzó el gobernador y manifestó que “seguiremos bregando para construir mediante el diálogo la provincia que los chaqueños y chaqueñas nos merecemos porque, en definitiva, de eso se trata la democracia. De dejar de lado las diferencias para profundizar las coincidencias y resolver los problemas de nuestro pueblo”.

“Será en otra oportunidad… Seguiremos esperando… con humildad y paciencia! Pero sobretodo, con sentido democrático y republicano en homenaje a nuestro pueblo que se merece todo!”, indicó el gobernador.

Para cerrar, expresó que “Tierra, techo, trabajo, alimentos, educación, salud, seguridad, justicia, progreso moral y espiritual, ambiente, cultura, servicios públicos, inversiones, infraestructura, constituyen fuentes inagotables de diálogo para construir una provincia mejor. Desde ya, mi agradecimiento y reconocimiento a quiénes asistieron a debatir y a construir una agenda de trabajo para mejorar la calidad de vida de los chaqueños y chaqueñas”.

Tras la reunión, el que también se refirió a lo sucedido fue Juan Manuel Pedrini, jefe del bloque oficialista durante los últimos dos años y próximo a asumir su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. “Lamentablemente hay algunos sectores que decidieron no concurrir a esta convocatoria. Creemos que en chaco hace falta más dialogo, fortalecer la cultura del encuentro y vamos a seguir por este camino”, apuntó.