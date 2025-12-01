Diputada K, cercana a Grabois, impulsa ley para cobrar impuesto a flatulencias y eructos vacunos

Buenos Aires. La legisladora Lucía Klug presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el fin de gravar las emisiones de la ganadería y canalizar fondos para mejorar la gestión de residuos urbanos. La propuesta generó rechazo inmediato en el sector por el costo que conllevaría y la falta de sustento técnico.

La iniciativa de la diputada de Unión por la Patria (UxP) y vinculada a Juan Grabois, dice que la tasa se fundamenta en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé la constitución de un fondo fiduciario, con el que se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a través de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en línea con lo dispuesto en la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El proyecto sostiene que la medida responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

De acuerdo con el Inventario de GEI de la Argentina, la provincia de Buenos Aires figura entre las principales emisoras del país, generando cerca de un cuarto del total nacional de gases de efecto invernadero.

Dentro de las emisiones provinciales, el 27% corresponde a metano (CH4), siendo la ganadería responsable del 19% de las emisiones de metano y la gestión de residuos sólidos urbanos del 6%.

El texto señaló que la producción ganadera emite metano principalmente por fermentación entérica y manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto constituyen otros focos relevantes de este gas. El proyecto precisa que “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.

“Sin sentido ni sustento técnico”

La reacción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue inmediata. La entidad expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que “el metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, señaló en un posteo en la red X.

Además, en un comunicado, la entidad manifestó: “Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.

“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”, manifestaron.

Desde CARBAP dijeron que nunca habían sido consultados por Klug mientras se redactaba el proyecto. El presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, señaló que el proyecto de Klug “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”. El proyecto, agregó Kovarsky en otro posteo, “no corrige nada: penaliza al que produce y premia al que regula sn saber.

La entidad también había advertido previamente sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, señalando que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”.

“No existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”, añadió.

Vale mencionar que las emisiones de metano en Argentina provienen principalmente de la agricultura, en especial de la ganadería bovina, el sector energético y la gestión de residuos. En 2022, la fermentación entérica del ganado representó el 54% de las emisiones de metano, seguida por la industria de gas y petróleo con el 17% y los residuos sólidos con el 12%. El sector agrícola y ganadero es la principal fuente, debido a la fermentación de rumiantes y la gestión del estiércol, según datos del portal Our World in Data.

El sector energético contribuye a través de fugas y venteo en la producción y distribución de gas y petróleo, con un aumento significativo de emisiones en los últimos años por la extracción en Vaca Muerta.

La descomposición de residuos en basurales a cielo abierto también genera metano, y se han registrado fugas masivas en grandes vertederos como el Relleno Sanitario Norte 3 en Buenos Aires.

Antecedente internacional

A nivel internacional y como antecedente, Dinamarca se prepara para convertirse en el primer país en gravar las emisiones de metano provenientes de los eructos y flatulencias del ganado, que constituyen el segundo gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera.

A partir de 2030, las emisiones de metano generadas por el ganado vacuno y porcino danés serán gravadas con 300 coronas (USD 44) por tonelada equivalente de CO2, cifra que aumentará a 750 coronas (USD 102) en 2035, según un acuerdo alcanzado en 2024 entre el gobierno, parte de la oposición y representantes de los sectores ganadero, industrial y sindical.

