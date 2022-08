Diputados de la UCR manifestaron su preocupación por «la falta de agua en el interior»

Resistencia. Así lo manifestaron los diputados del interbloque UCR que por medio de un escrito donde expresaron su preocupación ante «la falta de agua potable desde hace varios días en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata y otras localidades de la provincia «.

En ese marco, los legisladores radicales señalaron: «Hace días que la ciudad de Sáenz Peña esta sin una gota de agua, lo mismo sucede en Charata, ciudad donde un Capitanich en ‘modo campaña’ se emocionó hasta las lágrimas al abrir una canilla», y agregaron: «Así, en otras localidades del interior provincial, la explicación que dieron es que por intervenciones que se realizan para optimizar el servicio solo se abastecería desde el ‘primer acueducto’, pero la realidad mata relato. No hay agua, eso muestra que hay un solo acueducto en funcionamiento, el histórico, el mismo que el gobernador utilizó en su campaña del año 2015 para hacer creer a los chaqueños que el segundo acueducto estaba listo».

«Inauguran viviendas sin agua como ocurrió recientemente en Villa Ángela con la visita del Presidente de la Nación, cargan los tanques con mangueras para la foto, hay escuelas sin agua a casi 20 años de la promesa inicial realizada precisamente en Sáenz Peña por el ex presidente Néstor Kirchner y sucesivas promesas de la ex presidenta Cristina Kirchner. Los chaqueños del interior siguen esperando poder acceder a un derecho esencial como es el agua potable, el gobierno provincial lleva recibidos u$s 400 millones de dólares entre créditos y aportes nacionales, sin embargo el segundo acueducto sigue en veremos», puntualizaron.

Para finalizar, el interbloque de la UCR en Diputados subrayó: «Es lamentable que, habiendo tenido todo a su favor para hacer una gestión ejemplar con recursos a discreción y gobierno nacional del mismo signo partidario, tras 16 años de gobierno Capitanich será recordado como el gobernador mentiroso que no logró dignificar a los chaqueños que más lo necesitan «.