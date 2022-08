Diputados hablan de «teatro de tanques llenos» en entrega de Viviendas que no tienen agua

Villa Ángela. Los diputados provinciales Leandro Zdero y Alejandro Aradas solicitaron al Gobierno provincial que se proceda a la inmediata instalación y/o normalización del sistema de conexión de red de agua potable y de energía eléctrica del Barrio 34 Viviendas, como así también, de los barrios aledaños. Estas viviendas fueron entregadas, hace pocos días, por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el Gobernador Jorge Capitanich.

Los legisladores Zdero y Aradas, presentaron este pedido, a través del Proyecto 2427/22 porque constataron personalmente que las viviendas no tienen agua potable, y que incluso faltan las cañerías para su instalación. La misma situación ocurre, respecto a la energía eléctrica.

ZDERO: “LES HAN HECHO EL VERSITO, ES UNA BURLA A LA GENTE”

“Para los vecinos hubiese sido la felicidad completa si tuvieran las viviendas en condiciones. El problema más grave es que están sin agua, no hay conexiones terminadas, les han hecho el versito, el teatro de los tanques llenos y algunas viviendas están deterioradas, es una falta de respeto porque viven familias allí, y personas con alguna discapacidad. No solamente ocurre en estas viviendas sino también en los barrios cercanos, por eso, algunos vecinos en su desesperación hasta hicieron perforaciones por su cuenta y eso no debería pasar. Estas acciones que solicitamos junto a mi par Aradas se deben hacer extensivas a los demás barrios ejecutados y en ejecución, lindantes al mencionado barrio”.

ARADAS: “EL SERVICIO DEL AGUA ESTÁ CONECTADA A LA NADA”

“Las viviendas que se inauguraron hace pocos días, están sin agua, es una vergüenza y eso no mostraron cuando vino el presidente Fernández y nunca controlaron las demás viviendas. Les cobran para traerles un tanque de agua, la gente no tiene para pagar todos los días, es un gasto que no deberían tener porque se supone que una casa representa una mejor calidad de vida”.