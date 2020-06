Diputados radicales se reunieron con Capitanich y pidieron la renuncia de la ministra Benítez

Resistencia. Los diputados de la UCR Leandro Zdero, Alejandro Aradas, Gustavo Corradi y Carina Batalla, se reunieron con el gobernador de la provincia Jorge Capitanicha fin abordar una agenda de temas vinculados a la crítica situación sanitariaque vive la provincia.

Al término del encuentro señalaron “A esta altura no queda mucho mas por decirle a Capitanich que no le digamos todos los días, que no hay un plan, que ni él ni su gabinete están a la altura de las exigencias de esta emergencia, le pedimos la renuncia de la ministra de Salud, y cada cuestionamiento fue siempre acompañado de una propuesta, pero no somos escuchados, por eso estamos hoy acá, una vez más vinimos a pedirle por la salud del pueblo del Chaco, por mejores condiciones para el personal sanitario y de seguridad que se han encontrado solos, abandonados a su suerte en esta dura batalla”.

Mejorar salud y seguridad

En ese contexto pidieron al primer mandatario avanzar en iniciativas presentadas en la Legislatura que «los diputados oficialistas se niegan a tratar Bono mensual de $5000 para el personal de salud y seguridad, aumento en el rubro riesgo y seguridad para ambos sectores, destinar en forma urgente recursos para poner en condiciones el sistema sanitario provincial en área metropolitana e interior, proveer de elementos de protección e higiene, de insumos, resolver la situación del servicio de emergencias 107 (UCCEM) y otros”.

Los 4 intendentes

“También marcamos la imperiosa necesidad de coordinar acciones con los 4 intendentes del área metropolitana, es inconcebible que en medio de una pandemia de estas características no puedan trabajar juntos, mas aun siendo todos referentes de un mismo partido y un mismo gobierno”.

Centros de salud

Del mismo modo reclamaron al gobernador por el estado de centros de salud. “No puede ser que se destinen más de $2 millones a un centro sanitario administrado por amigos de Capitanich mientras que hay otros como el de Villa Don Alberto que funciona en un contenedor, sin nada, o mientras los profesionales del Hospital Perrando y 4 de Junio se infectan por no tener suficientes elementos de protección e higiene”.

Convocar a todos

Reiteraron al gobernador la necesidad de convocar a todos los sectores para conformar una mesa sanitaria provincial. “Se lo habíamos planteado en marzo, nadie puede resolver solo una crisis como la que vivimos, se necesita el aporte de profesionales de la salud, instituciones sanitarias, universidades, exministros, legisladores provinciales y nacionales y todo aquel que pueda sumara superar esta emergencia”.