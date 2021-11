Dos mujeres expusieron que denunciaron al funcionario Raúl Acosta por acoso

Resistencia. Caren y Bárbara Kaufman de 21 y 22 años de edad, denunciaron en el programa radial del ex funcionario provincial Gustavo Olivello, Alerta Urbana, por “Supuesto Abuso contra la Integridad Sexual” y “Maltrato Laboral”, al actual vocal de Sameep y ex diputado provincial Raúl Policarpo Acosta.

El tema fue expuesto en el programa radial de Olivello, y luego publicado por Alerta Urbana web, sitio que recalcó al finalizar el escrito que Acosta tenía asegurado el derecho a réplica.

Según la publicación, y lo que se aprecia en el enlace de video que se subió a las redes, el relato lo inició Bárbara de 22 años donde indicó que la denuncia la hicieron después de años al señor Raúl Acosta por supuesto abuso contra la integridad sexual y maltrato laboral. “Por mucho tiempo no hablamos, hicimos terapia y con mi hermana nos animamos e hicimos la denuncia”

Caren, de 21 años, dijo que tenía pruebas donde el señor Acosta le enviaba “videos porno, dejé asentado en la denuncia y tengo captura de todo”. “A mí me decía que me acueste con él 50 minutos contados, que me pagaba $50.000 pesos y me compraba una moto y que si no nos sacaban el trabajo. Me agarraba los brazos, me tocaba los pechos y me bajaba el pantalón. Se bajaba el cierre, me llevaba contra la pared, me apoyaba sus genitales y besaba”

Las jóvenes vivían en la Leonesa y Acosta era jefe de su padre. El señor Acosta tiene en esa localidad su partido político Forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) y militaban para él, que además les ofreció trabajo en la ciudad de Resistencia junto a toda la familia, expresaron. Luego en 2018 llegaron a estudiar y luego en 2019 “nos empezó a acosar y no hablábamos porque nos amenazaba que nos iban a dejar sin trabajo a nosotras y a mis padres. En ese momento cobraba una beca que venía del partido y con eso nos extorsionaba. Él nos decía que por qué no nos acostábamos con el que él nos iba a dar todo lo que queríamos” aseguraron

Los abusos iniciaron cuando Acosta era subsecretario de Participación Ciudadana “yo trabajaba con él y la Dra. María Susana Ramírez sabía todo, le contamos y nos dijo que ella no compartía cosas que él hacía. Le contamos esto en el año 2020” contaron.

Así mismo indicaron que él no logró tener relaciones con ellas pero “nos tocaba los genitales en su despacho. Nos mandaba a comprar algo y cuando llegábamos a dejarle las cosas cerraba las puertas con llave. Nos decía que teníamos que estar con alguien que tenga plata y que sea como el inteligente. A mí sí me mostró sus genitales” dijo Bárbara y reiteraron que les amenazaba con quitarles e trabajo si no accedían.

Los abusos habrían sucedido cuando en la oficina de la subsecretaría quedaba poca gente indicaron las jóvenes. Además contaron que muchas personas sabían de la situación, mujeres y hombres, “los hombres se reían de cómo era”. “En ese momento cuando formábamos parte de la militancia de la Juventud Forja éramos unas 5 mujeres y una compañera se fue porque le sacó la beca, porque la chica dijo que el empezaba a decirle qué linda estas y otras cosas”.

AQUÍ vea la nota en video:

https://fb.watch/9boCuhbtQW/