Ediles justicialistas impulsan transmisión en vivo de sesiones y un bono por pandemia para empleados

Sáenz Peña. Esta mañana Luisina Lita, del Frente Chaqueño, mencionó algunos proyectos legislativos que ya están siendo debatidos en comisión. Dijo que hay consenso con el bloque oficialista y ponderó el diálogo institucional con la UCR.

La concejal peronista mencionó a Radio La Red la presentación de proyectos como la adhesión a la Ley Micaela, el Registró Único de Artistas Locales, la Transmisión en Vivo de Sesiones y la propuesta de un bono espacial de 3 mil pesos para empleados en el marco del trabajo en medio de la pandemia. «Nosotros trabajamos en propuestas en base al diálogo, si debemos pedir informes los pediremos, si necesitamos hacer presentaciones judiciales y tenemos pruebas las presentaremos, pero no vamos a asumir un rol de oposición por oponernos y punto, como sucedía en la gestión anterior», dijo la concejal.

Adhesion a la Ley Micaela

Respecto al proyecto que busca adherir a la comuna a la Ley nacional de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, Lita señaló que «ya esta en comisión, es una iniciativa presentada en marzo, hay consenso entre los bloques y creemos que es necesario y urgente adherir a la comuna a esta Ley y empezar a trabajar en lo inmediato con las capacitaciones».

Artistas Locales

Por otra parte dijo que se propuso trabajar sobre un proyecto de Ordenanza donde «desde nuestro bloque impulsamos un Registro Único para regular que los eventos que se realicen en Sáenz Peña tenga la obligatoriedad de contratar a nuestros artistas», dijo. «La idea es que cuando las compañías nacionales traigan emprendimientos a esta ciudad un artista local haga una presentación previa y así visualizar el trabajo calificado que realizan nuestros valores», agregó.

Sesiones en Vivo

También Lita mencionó que se propone darle más transparencia y cercanía al Concejo como institución hacia la gente. «Proponemos la obligatoriedad de televisar en vivo, vía on line, de las sesiones ordinarias del Concejo, para que la ciudadanía sepa qué se hace en cada sesión y cuáles son las posturas de cada edil», sostuvo.

Bono Pandemia

Finalmente habló de una propuesta mediante un proyecto de Ordenanza para establecer un pago único de 3 mil pesos para quienes trabajan en esta situación delicada de la Pandemia. «Sabemos que el Municipio no ha recibido los fondos coparticipables como esperaba, sabemos que se ha tomado un crédito para pagar proveedores, y que la situación económica financiera no es la mejor, por ello es que nuestra propuesta esta hecha sobre algo que creemos se puede llevar adelante, no trabajamos sobre algo no materializable, ni pretendemos hacernos de funciones que no nos competen, y por eso es un proyecto que propone al Ejecutivo, y será el Ejecutivo quien junto al equipo económico deberá resolver si se puede aplicar», aclaró.