Eduardo Macchiavelli en LT16: «Hay que lograr que el Congreso deje de ser una escribanía de los caprichos y las locuras de Cristina Kirchner»

Sáenz Peña. El Secretario General Nacional del PRO participó este jueves de Voces de la Jornada y dejó un mensaje claro respecto a las perspectivas de cara al domingo. También habló de la construcción política a futuro, resaltó la figura creciente de Horacio Rodríguez Larreta pero subrayó que cada dirigente nacional es importante insistiendo en la unidad y el crecimiento del espacio JxC.

Al ser consultado sobre la importancia del domingo aseguró que «es una gran oportunidad para decir basta a una manera de gobernar, basta al autoritarismo, basta a tener las escuelas cerradas, a la inflación, a la pobreza».

Sobre los resultados delas PASO dijo que es una mezcla de enojo y esperanza, «enojos por las formas, por el manejo de la pandemia, de las vacunaciones vip, de las jodas mientras todos estábamos guardados, pero al mismo tiempo hay una esperanza creciente que hoy la estamos palpando en que podemos tener una Argentina diferente; pero al mismo tiempo la esperanza se va a fortalecer de cara al futuro a partir de la unidad de JxC, la unidad y la visión de amplitud tiene mucho que ver con este presente y eso se va a ratificar ahora el 14 de noviembre, y el que podamos mantenernos juntos es una condición sine qua non para construir una alternativa de cara al 2023», sostuvo el dirigente nacional que estuvo muy presente en Chaco durante esta campaña.

Macchiavelli le dijo a LT16 AM950v que «hay una absoluta convicción en todos los integrantes de nuestra coalición que el camino es juntos».

Sobre el voto de la gente y la mirada al futuro más allá de lo electoral, dijo que «el principal aprendizaje es que unidos a la situación que estamos viviendo debemos saber evolucionar a lo que fue el gobierno de 2015 al 2019 que era una coalición parlamentaria y abordar convertirnos en una coalición de gobierno», agregando que «eso se va mostrando ahora a partir de la decisión de mantenernos juntos, de que las listas y los candidatos las elija la gente, la gente y no los dirigentes, es lo que pasó en Chaco con la lista Juan Carlos Polini, Martilu Quiroz, Leandro Zdero y Carim Peche, la eligió la gente y eso es lo importante».

Sobre lo que pueda ocurrir el domingo, Macchiavelli aseguró confiado que no hay dudas del acompañamiento de la gente el domingo se reiterará, «no hay ninguna razón objetiva para que el enojo y la esperanza que se empezó a vislumbrar en septiembre se ratifique el 14 de noviembre, lo que pasó fue para peor, no pasó nada distinto, no escucharon el mensaje de la gente, siguen liberando delincuentes, un señor que tiraba bolos con dólares a través de la pared de un convento fue liberado, sigue la inseguridad, la delincuencia, el patoterismo de Aníbal Fernández, no cambió nada», remarcó enfático.

para Macchiavelli la confianza permite sostener la victoria, pero el desafío por delante es mantener esa esperanza en la gente de una Argentina distinta hasta 2023, «es una tarea que tenemos por delante, cada día hay que ratificar el compromiso de mantenernos unidos, de trabajar por los temas que le interesa a la gente, tenemos que lograr a partir de este 14 un equilibrio en el Congreso, hay que lograr que el Congreso deje de ser una escribanía de los caprichos y las locuras de Cristina Kirchner, debemos conseguir a partir de los votos ocuparnos de los temas que le interesan verdaderamente a la gente y a la par de ello construir una alternativa, para eso hay que trabajar y tener plan de trabajo, temáticas claras a discutir», sostuvo, y desinflando discusiones de protagonismo de conducción agregó que «en 2023 la gente elegirá quienes nos representarán en el espacio».

Más allá de observar que hoy el gran desafío es el equilibrio parlamentario para frenar la prepotencia del gobierno, Macchiavelli habló de la gran presencia de la dirigencia nacional en el interior, diciendo que «es un esfuerzo conjunto de todos JxC, hemos acompañado con toda la dirigencia nacional de JxC la campaña, pero independientemente de eso buscamos que el PRO crezca, pero sabemos que cuanto más crezca nuestra coalición más grande será la esperanza de cara a 2023».

Sobre el futuro de Larreta y la proyección al 2023, dijo que «en su rol de su jefe de gobierno ha tenido una actividad preponderante en la campaña entre provincia y cuidad, Horacio se ha involucrado mucho en la campaña, pero el crecimiento y la búsqueda de una esperanza para todos involucra a todos los integrantes de JxC, hoy hay necesidad imperiosa de reestablecer un equilibrio en el Congreso, es fundamental quitarle el quorum a Cristina Kirchner en el Senado, somos la única fuerza que podemos poner un marco de racionalidad a lo que ocurre en el Congreso».

Finalmente en su charla con la radio decana chaqueña, Macchiavelli sostuvo que «hoy son dos realidades diferentes, estamos gobernados por gente que mira otra realidad, una realidad paralela, y hay que trabajar en el retorno al respecto de las instituciones, hay que respetar al que piensa distinto, hay que terminar con eso y esta es una muy buena oportunidad, hay que trabajar por un país federal, hay que decirle basta a este modelo».