El «4 de Junio» deberá re afectar fondos del “Plan Sumar” para reponer elementos que le robaron

Sáenz Peña. Dolido por los hechos ocurridos recientemente en el Servicio de Cocina, el director Carlos Navarrete, habló con Radio La Red y dijo que lo sucedido es muy llamativo, y deslizó sospechas hacia adentro del nosocomio.

Explicó que el hospital cuenta un ingreso que corresponde al “Plan Sumar” mediante el cual se recauda dinero por la atención que brindó el nosocomio a los pacientes con obra social, y esa recaudación se utiliza para comprar bienes inventariables, como mesas, electrodomésticos, entre otros.

“El daño que nos ocasionan robando esos bienes es un daño que no lo puedo subsanar en este momento porque no tengo el dinero, por ejemplo la picadora de carne sale $69.000, me informó la contadora”, relató y agregó que el robo fue de elementos muy puntuales, lo que llama su atención. «La seguridad del hospital es algo que nos tiene muy preocupados”, señaló, agregando que quiere creer que no se trata de personas del mismo hospital pero que los indicios lo llevan a entender que hay gente cómplice dentro.

Contó también que tenían un fondo preparado para comprar una heladera para el servicio de Clínica Médica y para la Guardia, pero que ahora tendrá que salir a reponer la picadora de carne. Comentó que estaban armando un Comedor para los Residentes y que se robaron los elementos de ese lugar.

«El hospital no solo está castigado por la situación del Covid. Este fin de semana atendieron 62 intervenciones con el Servicio del 107, lo que implica muchísimos gastos”, dijo.

Según anticipó Navarrete un agente armará un presupuesto para colocar alarmas sonoras e infrarrojas, y mencionó que también solicitaron a la Provincia la implementación de la Policía Sanitaria en hospital y contó que las autoridades le pidieron la lista de elementos robados para comprar a nivel central.

«No solo los directivos estamos molestos por la situación, sino también el personal de salud. Vimos llorar a nuestra compañera nutricionista cansada de esta situación, pero tenemos que seguir adelante, tratar de superar esto”, concluyó.