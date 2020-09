El director del 4 de Junio rechazó «mensajes apocalípticos que solo llevan zozobra a la comunidad”

Sáenz Peña.Carlos Navarrete repasó la intensidad del trabajo del personal de salud. Dijo que «tenemos un Gobernador que está tan preocupado como ocupado con lo que está viviendo la ciudadanía».

Carlos Navarrete aseguró que el 4 de Junio es un hospital de cabecera con todos los servicios activos. “Nosotros, en lo que respecta al 4 de Junio tenemos una terapia intensiva para no Covid, traumatismos cráneo, patologías cerebrovascular, cesáreas complejas que requieren atención especial, una terapia intensiva exclusiva para pacientes Covid, un un shok room en Guardia que es una terapia más, es decir que todos los servicios funcionan a pleno, con sus respectivos insumos y con personal especializado, entonces no se puede opinar con liviandad que el sistema de salud solo pasa por paracetamol, hay un gran desconocimiento del trabajo y el esmero que se pone de manifiesto cada día”, dijo el directivo.

Aseguró que el en 4 de Junio se trabaja con un 80 por ciento en clínica médica, un 70 por ciento de cirugías, un 100 por cien de maternidad, “el sentido común te dice que con todos estos servicios funcionando no usamos paracetamol porque el paracetamol se utiliza en los centros de salud para bajar fiebre y hacer tratamiento de dengue, pero lamentablemente en vez de acercarse y acompañar lo que se hace algunos salen con mensajes apocalípticos que solo llevan zozobra a la comunidad”, dijo.

Navarrete repasó que el sistema de salud está perfectamente cumpliendo su rol en el interior, “lo podemos decir nosotros como hospital de cabecera, hay una coordinación en relación a la red de derivaciones que funciona perfectamente”, dijo, y agregó: “nosotros hacemos contingencia, surge una patología y debemos sacar una solución, no estamos pendientes de los mensajes apocalípticos pero a veces molesta que se dilapide el esfuerzo de tanta gente que está en la trinchera desde la primera hora y no opina solo desde el encierro hogareño”.

“Hay personas que desconocen la realidad, opinan desde el encierro, mientras nosotros, el personal de salud trabaja a deshora y desde el primer momento. Pero no es todo Covid en un hospital. Nos preocupan las patologías crónicas que se dan diariamente, tanto el Covid como los traumatizados por accidente de tránsito, éstos se dan cada día y hay que dar respuestas al accidentado y a sus familias”, aseguró el director del 4 de Junio.

“Lamento que se digan cosas inciertas. En vez de opinar desde el no saber y no conocer algunos legisladores o funcionarios deben acercarse a los servicios. Opinólogos hay en todos lados, siempre, pero hay que conocer la realidad y valorar lo que se esta haciendo. Por suerte tenemos un Gobernador que está tan preocupado como ocupado con lo que está viviendo la ciudadanía, el personal de salud lo sabe y se siente respaldado, por eso a pesar del cansancio no baja los brazos”, dijo Navarrete.