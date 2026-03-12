El domingo se corre la maratón 114° aniversario de Sáenz Peña

Sáenz Peña. El próximo domingo 15 de marzo se realizará una jornada deportiva abierta a toda la comunidad con la Maratón Aniversario y la Maratón Kids e Inclusiva, actividades organizadas para promover el deporte, la participación familiar y la inclusión.

La Maratón Aniversario tendrá como punto de partida y llegada la Plaza San Martín, con acreditación desde las 16:30. La competencia contará con dos categorías:

5 kilómetros, con largada a las 18:00, recorrido único.

10 kilómetros, con largada a las 19:00 y recorrido doble para corredores de mayor exigencia.

El circuito recorrerá arterias céntricas de la ciudad y contará con puestos de hidratación en puntos estratégicos, entre ellos calle 12 y 33, el Polideportivo Municipal (Av. 28 y 25) y Av. 28 y calle 5. Desde la organización se solicita a los participantes concurrir con DNI al momento de la acreditación.

Por su parte, a las 18:30 se desarrollará la Maratón Kids Inclusiva, también con punto de encuentro en la Plaza San Martín. La actividad está destinada a niños y participantes con discapacidad, con el objetivo de fomentar la integración, la actividad física y la participación de las familias en un evento recreativo y deportivo.

Luego de la maratón, a las 20 horas, la jornada cerrará con una máster class de zumba en la plaza San Martín a cargo de los profesores Franco García, Lucas Vargas e instructores invitados.

Esta propuesta ya es una tradición entre las actividades del mes aniversario y combina deporte, inclusión y participación comunitaria.

