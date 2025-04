El fiscal Amad dijo que la investigación por pensiones truchas también tocará a personas de Sáenz Peña

Sáenz Peña. Lo afirmó durante una extensa nota en la mañana de LT16am950. El fiscal federal que investiga al intendente peronista coquista kirchnerista Carlos Ibáñez sugirió a «algunos saenzpeñenses» que estén preocupados porque la investigación analizará a quienes estuvieron al frente del hospital local.

Los conductores del programa mañanero de LT16am950 dialogaron este jueves con el fiscal federal Carlos Amad por la investigación que tiene en el ojo de la tormenta a Carlos EL Chivo Ibáñez, intendente peronista coquista kirchnerista que siempre fue señalado como el «cajero» del PJ, por ser integrante de una banda delictiva.

Ante la consulta sobre si esta investigación llegará a Sáenz Peña y sobre la incomodidad o preocupación de algunos ex directivos del Hospital 4 de Junio, Amad fue puntual: «hay personas que saben que otorgaron certificados médicos truchos», dijo, y agregó «tengo otra investigación importante, grande, en cualquier momento se hará pública, acá tenemos otra estafa, otra mal versación a partir de pensiones truchas».

La entrevista realizada al fiscal federal fue fundamentalmente sobre las investigaciones que se concretan en torno a causas sobre pensiones truchas que involucra varias localidades y sólo en Taco Pozo se habla de una estafa de 900 millones de pesos.

Amad dijo que su accionar no tiene que ver con la política, «yo investigo supuestos hechos delictivos, e imputo si hay elementos, y no importa quien sea», dijo, y sobre las acusaciones que recibe a diario aseguró «ya me pasearon por todos los partidos políticos, en términos de la política me han borocotizado, ya me hicieron radical, peronista, libertario, kirchnerista, de todo; quien me conoce sabe que mi familia tiene integrantes que provienen de distintas ideologías, mi madre fue radical y fue diputada, mi padre era peronista, y bueno tuvieron la mala suerte de que yo les salí fiscal».

Compartir