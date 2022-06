El Gobierno kirchnerista de AlbertoF, en tres meses, aumentó la deuda externa en US$ 6.500 millones

Buenos Aires. La información es del INDEC. Los compromisos en el exterior ya se ubican en los US$ 274.355 millones.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer que la deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual subió US$ 6.488 millones en el primer trimestre del 2022 y se ubicó así en los US$ 274.355 millones.

Según se explica, el total del aumento tiene que ver con US$ 3.662 millones que incrementó el Gobierno, por un lado; y por otro, con US$ 2.541 millones que fueron generados por sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro.

Según el estudio del INDEC, el Banco Central junto a otras sociedades financieras mostraron incrementos bajos, por montos que alcanzaron los US$ 19 millones y US$ 2 millones, respectivamente.

Cabe marcar que el stock de deuda externa bruta total a valor de mercado en el primer trimestre es de unos US$ 228.356 millones. Eso muestra un incremento de US$ 5.168 millones respecto al último trimestre del 2021.