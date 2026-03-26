El Gobierno Provincial confirmó el pago de sueldo a Pasivos el 31 de marzo y Activos el 1 de Abril

Resistencia. El Gobierno del Chaco oficializó este miércoles el cronograma de acreditación de haberes correspondientes al mes de marzo de 2026 para todos los agentes de la administración pública provincial.

De esta manera, el Ejecutivo ratifica su compromiso de garantizar el pago de salarios en tiempo y forma, antes de que finalice el mes para el sector previsional.

Según el esquema informado, los jubilados y pensionados provinciales (sector pasivo) tendrán acreditados sus sueldos el próximo martes 31 de marzo.

Los fondos estarán disponibles para su retiro a través de la red de cajeros automáticos a partir de las 21:00 horas de ese mismo día, mientras que el cobro por ventanilla en las sucursales bancarias se habilitará el miércoles 1 de abril.

Por su parte, los trabajadores de la administración pública (sector activo) percibirán sus haberes el miércoles 1 de abril. Al igual que en el caso de los pasivos, el dinero estará disponible en los cajeros automáticos desde las 21:00 horas de dicha jornada.

Con esta disposición, el Gobierno garantiza que la totalidad de la masa salarial del Estado provincial se abone de manera correlativa, brindando previsibilidad a miles de familias chaqueñas en el inicio del nuevo mes.

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