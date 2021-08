El intendente Balbuena recabó inquietudes de padres buscando presencialidad en el secundario

Napenay. Los padres plantean las condiciones del colegio secundario y el intendente Gustavo Balbuena recogió la preocupación. Actualmente existe una matrícula de cerca de 300 alumnos, por lo que los padres estiman quedó chico. Se pide un nuevo edificio.

El intendente Gustavo Balbuena recordó que hace bastante tiempo la comunidad educativa solicitó un nuevo edifico para el colegio secundario. “Ya pasaron seis promociones por ese colegio, y cada vez aumenta más la matrícula, por eso es que los padres solicitan un nuevo edificio”, comentó.

“Los padres solicitaron que haga de nexo para este pedido, ellos me ven a mi como un enlace para pedir ayuda, comparto esa preocupación porque no se puede dejar a un pueblo sin educación media y me pongo al frente de ese reclamo”, expresó.

Balbuena señalo que: “El pedido va en dos direcciones, por un lado, el de un nuevo edificio secundario y por el otro buscar alguna solución para que los alumnos asistan a clases más cómodamente, ya que el viejo edificio escolar solo cuenta con cuatro aulas para 300 chicos”.

En este punto, el intendente ofreció distintos lugares para el dictado de clases como una solución intermedia, el Salón Comunitario y el Comedir Infantil para el dictado de clases.

A partir de la semana que viene, con la autorización del Ministerio de Educación y la supervisión de la Directora Regional van a comenzar a funcionar esos lugares como aulas educativas para las clases. “Se trata de una solución coyuntura, creemos que el año que viene esta situación no puede continuar dela misma manera”, dijo Balbuena al tiempo que solicitó la construcción de un colegio nuevo para Napenay.