El ministro Matkovich asegura que “Chaco es una de las provincias con menos hechos delictivos”

Resistencia. El ministro de Seguridad habló de indicadores nacionales que dan cuenta del trabajo que llevan adelante frente a hechos delictivos en la provincia. También se refirió al uso de armas no letales en la Fuerza, a la admisión en la escuela de policías y a los avances para revertir la situación de encierro en comisarías. Otras 104 personas serán trasladadas próximamente a centros de detención.

El ministro de Seguridad,. Hugo Matkovich, se refirió a la actualidad del área del encabeza y habló sobre las mejoras de los indicadores de hechos delictivos, el uso de armas no letales, las admisiones en la carrera de Policía, la situación en torno a las detenciones en comisarías y las refacciones en centros de detención.

“Estamos trabajando como el primer día, incluso mejorando los índices”, aseguró el funcionario y destacó el reconocimiento obtenido a nivel nacional en la lucha contra el narcotráfico, los secuestros de estupefacientes y la reducción de las tasas de criminalidad. Habló de manera puntual sobre un informe nacional que determina que “Chaco es una de las provincias con menos hechos delictivos”.

“Se trabaja para que los chaqueños todos los días estén un poco mejor. No es fácil, había mucho abandono, mucha desidia hacia las fuerzas policiales lo que significó en varios hechos que nuestra policía no esté a la altura de las circunstancias por no tener el apoyo político necesario. Hoy, el gobernador de la Provincia, dio claras instrucciones para que avancemos no solo en ese apoyo sino también en mejorar la institución por dentro y brindar un mejor servicio a los chaqueños”, afirmó.

Consultado sobre el uso de armas no letales dentro de la Fuerza, aclaró que las Taser están proceso de licitación y que aún no fueron distribuidas. No así las lanzadoras no letales que se entregaron a los grupos de infantería que y que se encuentran en etapa de capacitación. “Son no letales, pero es necesario que el personal que lo tenga sea idóneo”, sostuvo.

Ingreso a la Escuela de Policía

Consultado al respecto del ingreso a la Escuela de Policía, el ministro indicó que 400 estudiantes egresaron el año pasado de la Academia. En este momento se están formando 500 agentes de policía, 200 oficiales penitenciarios y 120 cadetes de policía. Y ya fue anunciado el proceso de incorporación para 2026.

“Estamos cumpliendo con la palabra y generando expectativas en muchos jóvenes chaqueños, hombres y mujeres que quieren entrar en las Fuerzas y servir a la comunidad”, indicó y aclaró que los cupos son establecidos para la capital chaqueña, tanto como para el interior y los pueblos indígenas.

Detenciones en comisarías

Otro de los temas abordados tiene que ver con las detenciones en comisarías. Adelantó que el próximo 6 de julio, se estará inaugurando un nuevo centro de detención, la Unidad Penal N°6 de Fontana, remodelada casi en su totalidad, con capacidad para aproximadamente 50 detenidos lo que ayudará a descomprimir las comisarías. Informó que este centro alojará puntualmente a personas adultas que requieren de atenciones médicas.

También está próxima a concluir la segunda etapa del pabellón 7 de la unidad penal 2.

“Todos los días estamos sacando detenidos de las comisarías, lo hemos hecho en el interior y ya hemos trasladado a 104 condenados y procesados de comisarías a Sáenz Peña. Tenemos para 104 más, es un proceso diario con una inversión importantísima, pero el compromiso es cada vez menos presos en comisarías porque esa no es la función ni lo que e Estado quiere hacer con quienes están al margen de la ley”, sostuvo.

Aseguró que para el Gobierno, el objetivo es que “aquel que está cumpliendo una condena lo haga durante el tiempo de la misma en las mejores condiciones. No puede estar por eso en una comisaría donde hay 30 o 40 metidos en una sola celda como ocurrió hasta este momento; un abandono de muchos años que intentamos de a poco revertir”.

