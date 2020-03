El municipio asesora para la preinscripción del Ingreso Familiar de Emergencia y recuerda que el trámite es gratuito

Sáenz Peña. El intendente Bruno Cipolini y su equipo monitorean permanentemente la situación en medio de la cuarentena. Habilitaron dos números de WhatsApp 3644-739832 o 3644-739687 para asesoramiento.

La Oficina de Empleo Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, brindará asesoramiento y realizará la preinscripción gratuita para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), según confirmaron desde el organismo municipal de Sáenz Peña en la mañana de este domingo.

En ese sentido, precisaron que los interesados deben mandar un mensaje de WhatsApp a los números 3644-739832 o al 3644-739687, comunicarse al correo electrónico [email protected], o ingresar al Facebook de la Oficina Municipal de Empleo, donde deberán indicar nombre y apellido, CUIL y DNI.

Esta tarea se concentra en aquellas personas que no puedan ingresar al link de ANSES o bien no sepan hacerlo, por lo que se procederá a la recolección de información, la inscripción y posteriormente se avisará telefónicamente al beneficiaron si le corresponde o no la posibilidad de acceder al Ingreso.

Desde el municipio recuerdan que el proceso de preinscripción diagramado por ANSES indica que desde este domingo 29 podrán hacer el trámite quienes su número de DNI finalice en 4 y 5, posteriormente el lunes 30 podrán hacerlos los Documentos con finalidad en 6 y 7, y el martes 31 los que terminan en 8 y 9.

También informan desde la Municipalidad que aquellas personas que cobran AUH, tal lo especificó el gobierno nacional, no deberán hacer este trámite puesto que ya estarán registradas en el beneficio.

De esta manera desde la Municipalidad de Sáenz Peña convocan a todos los interesados que se encuentren en las categorías de Trabajadores Informales, Trabajadores de Casas Particulares, Monotributistas Sociales y Monotributistas cat. A y B, quienes deben cumplir con los requisitos estipulados desde ANSES y tendrán tiempo de acceder al beneficio mediante el período de preinscripción desde el órgano municipal hasta el 31 de marzo.