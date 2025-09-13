13 septiembre, 2025

El municipio avanza con la construcción y refacción de rampas de accesibilidad en la vía pública

Sáenz Peña. El municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas avanza con la construcción y refacción de rampas de  accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Actualmente se realizan trabajos en la calle 19 esquina 24, en el acceso a la Escuela Especial N°6 y en calle 10 y 11 del Centro. Este tipo de trabajos se replicará en distintos puntos de la ciudad donde se requiera reparación de rampas o la construcción de nuevas.

Desde el área de Discapacidad del municipio destacan la posibilidad de contar con rampas en la ciudad, ya que hacen que los espacios sean accesibles para personas con discapacidad, personas mayores, mujeres embarazadas y cualquier persona con dificultades de movilidad temporal o permanente.

Además, de brindar libertad e independencia a las personas con movilidad reducida, permitiéndoles participar plenamente en la vida cotidiana.

