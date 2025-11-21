El Municipio instaló una nueva bomba en ruta 95 y calle 33

Sáenz Peña. El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad saenzpeñense, Pablo Álvarez, explicó que finalizó la instalación de una nueva bomba, y repasó los trabajos de ampliación de desagües en la zona del hospital.

Obras estructurales para mejorar el drenaje de agua pluvial y el secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, mencionó detalles del canal revestido de avenida 28 y 33, y dio previsiones sobre la instalación de una nueva bomba que inicialmente generó un conflicto con productores al este de la ruta 95.

En ese sentido recordó que la bomba, inicialmente, iba a estar ubicada en calle 51 y ruta 95 para aliviar a los barrios de la zona nor-este de la ciudad por los padecimientos en días de lluvia, pero productores que viven del otro lado de la 95, al este, plantearon diferencias por la impulsión del agua pluvial hacia la zona de sus campos, aparentemente por falta de mantenimientos de canales por parte de APA. Debido a eso el Municipio decidió trasladar la instalación a la 33 y 95.

Respecto a la ampliación de canal de Avenida 28, que primeramente se extendió de calle 25 a calle 31, y ahora hasta avenida 33 con una conexión mediante alcantarilla sobre avenida 33 para mejorar el escurrimiento, Álvarez explicó los últimos trabajos en la zona que tiene el tránsito interrumpido temporalmente.

Compartir