El municipio lanzó el programa de regularización e incentivos para motovehículos

Sáenz Peña. En el marco del cierre de año y con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito, el Municipio presentó un programa especial de regularización y beneficios para conductores de motovehículos, destinado a acompañar a los vecinos que deseen circular en regla.

Así lo manifestó en conferencia de prensa el intendente Bruno Cipolini quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Diego Landriscina; el subsecretario de Nocturnidad Alberto Andino y la subsecretaría de Seguridad Vial Viviana Gómez.

En esa línea el Intendente explicó que los objetivos del programa son: facilitar la regularización de motovehículos, acompañar al vecino de buena fe, mejorar la seguridad vial y reducir infracciones, con medidas que no tienen fines recaudatorios.

«La iniciativa surge a partir del trabajo sostenido que el gobierno local viene realizando en el ordenamiento de la vía pública y los controles de tránsito, especialmente ante el alto volumen de motos que circulan en la ciudad. El objetivo no es la recaudación ni la retención de motovehículos, sino garantizar que los vecinos puedan circular en regla y de manera segura», dijo el Intendente. Regularización y acompañamiento



Apertura de una oficina especial de asesoramiento en la Dirección de Tránsito. La misma funcionará de lunes a viernes de 7 a 12:30, en calle 15 entre 10 y 12 del centro y contará con un whatsApp de contacto: 3644 57 59 57. Desde el municipio se pondrán en marcha, desde hoy, una serie de acciones que tienden al cumplimiento de los objetivos planteados:Apertura de una oficina especial de asesoramiento en la Dirección de Tránsito. La misma funcionará de lunes a viernes de 7 a 12:30, en calle 15 entre 10 y 12 del centro y contará con un whatsApp de contacto: 3644 57 59 57. Beneficios para motos retenidas

Para aquellos que tienen sus motos retenidas, por distintos motivos habrá:

Descuento de hasta el 60 % en multas para quienes regularicen su situación en un plazo de 30 días, con el compromiso de retirar la moto en condiciones reglamentarias.

Además, se brindará asistencia técnica gratuita, con la puesta en condiciones del motovehículo desde el taller municipal, que funciona dentro de Tránsito. Allí se realizará la colocación de luces, espejos retrovisores y escapes reglamentarios y se usarán repuestos recuperados de motos destinadas a compactación. Cambios en los operativos de control

A partir de ahora habrá tolerancia para acercar documentación cuando el conductor la tenga en regla pero no la lleve consigo. Los inspectores aguardarán que el propietario de la moto pueda ir a buscar la documentación o alguien se la acerque al lugar.



Además, se firmará un acta de compromiso para licencias vencidas o documentación en trámite. En una primera infracción, se firma la declaración jurada y plazo de 30 días para regularizar, sin retención del vehículo.Además, se firmará un acta de compromiso para licencias vencidas o documentación en trámite. Alcance del programa

El programa está destinado a todos aquellos vecinos que deseen circular en regla, no aplica para quienes realicen maniobras peligrosas, wileros, agresiones al personal o faltas graves.

Tanto el Intendente como el Secretario de Gobierno, remarcaron que el programa busca ordenar el tránsito, prevenir accidentes y acompañar al vecino responsable, reafirmando el compromiso con una ciudad más segura y ordenada.

Compartir