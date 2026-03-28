El municipio reconoció a la Sala de Teatro Septiembre por su 30 aniversario

Sáenz Peña. n el marco del 30° aniversario de la Sala de Teatro Septiembre, se realizó un emotivo acto encabezado por el intendente Bruno Cipolini, donde se realizó el descubrimiento de una placa en reconocimiento a la trayectoria del lugar.

Durante la actividad, el intendente Bruno Cipolini destacó la importancia del espacio cultural y su aporte a la identidad local. “Estamos hoy para brindar este homenaje en una fecha muy especial: 30 años de esta sala. Pensaba cuántos rostros, cuántos amigos han pasado en estas tres décadas haciendo teatro”, expresó. Asimismo, subrayó que Sáenz Peña es una ciudad joven que crece y se fortalece en sus vínculos, remarcando que el teatro forma parte de ese espíritu de encuentro.

El jefe comunal también renovó el compromiso del municipio con el sector cultural, señalando que “los verdaderos protagonistas son los vecinos y las instituciones que sostienen estas vocaciones en el tiempo”, y valoró el trabajo que se realiza desde la sala para seguir construyendo convivencia, encuentro y cultura.

Por su parte, el director de la Sala Septiembre, Carlos Canto, puso en valor el acompañamiento del público a lo largo de los años. “Esto no es una empresa de gestión pública ni privada: esto es del público. Si no hubiésemos tenido el apoyo de la gente, no hubiésemos logrado nada”, manifestó. Además, agradeció a su familia y a los integrantes del elenco vecinal y del grupo juvenil que sostienen el proyecto día a día.

El acto por el 30° aniversario reafirmó el valor del teatro independiente como espacio de encuentro, identidad y construcción cultural, destacando el rol que cumple la Sala Septiembre en el desarrollo artístico de la comunidad y su proyección hacia el futuro.

En la oportunidad se contó con la presencia de la diputada provincial Marilin Rodriguez, el concejal Denis Kisiel, funcionarios municipales, miembros del elenco vecinal y vecinos de la ciudad.

La Sala de Teatro Septiembre, ubicada en avenida 1 entre 6 y 8 en la estación del ferrocarril, es un espacio cultural independiente referente en la región. Dirigida por Carlos Canto, surgió del aprovechamiento de un antiguo galpón ferroviario, consolidándose como un punto de encuentro vital para el arte local.

La sala fue impulsada por Carlos Canto, quien transformó un viejo galpón del ferrocarril con apoyo municipal inicial. Se destaca por ser uno de los espacios independientes de teatro más reconocidos del Chaco, contando con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Durante sus años de historia, ha albergado elencos vecinales, producciones propias bajo la dirección de Canto y ha sido escenario de la cultura chaqueña.

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