El Municipio saenzpeñense reforzó trabajos de mantenimiento del sistema de drenaje pluvial

Sáenz Peña. Ante el alerta de las últimas horas mediante el área de Servicios Públicos se reforzaron tareas de limpieza de canales, observación y control de nivel de reservorios, y chequeo del sistemas de bombeo.

El secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, mencionó que si bien hay un alerta meteorológico conocido ya el pasado viernes, de manera permanente se trabaja en el mantenimiento del sistema de drenaje pluvial. “El municipio se mantiene en estado de vigilancia permanente para asistir a las zonas que pudieran resultar más afectadas por las inclemencias del tiempo” mencionó Álvarez indicando que la información de todo el trabajo y algunas recomendaciones fueron expuestas en un comunicado.

«Con el equipo de la Secretaría de Servicios Públicos siempre venimos tomando nota y monitoreando el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y por eso por pedido del Intendente Bruno Cipolini, a quien siempre preocupa estas situaciones, hemos puesto en marcha un operativo de contingencia para mitigar el impacto de los fenómenos climáticos que se aproximan», explicó Pablo Álvarez, recordando que las alertas conocidas advierte sobre un desmejoramiento de las condiciones que incluiría precipitaciones de variada intensidad y vientos fuertes.

Álvarez dijo que se solicita a la comunidad tomar las medidas preventivas necesarias, tales como evitar sacar la basura fuera de hora, asegurar objetos que puedan ser volados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Si bien los primeros registros no son abundantes, el pronóstico indica varios días de probabilidades de abundantes lluvias.

«De todas maneras siempre hay un contacto de Emergencia para ante cualquier situación de riesgo o emergencia derivada del clima, y para ello los vecinos pueden comunicarse a la línea gratuita 103», recordó, y volvió a recalcar que «es imprescindible que el vecino nos ayude con su responsabilidad no arrojando elementos que puedan dificultar el trabajo del sistema del drenaje.

Finalmente, sobre los trabajo que se realizan de manera permanente, Álvarez aseguró que desde la gestión municipal se vienen realizando trabajos preventivos de manera anticipada para asegurar el correcto drenaje de la ciudad.

«Nosotros, aunque no llueva, nunca dejamos de realizar limpieza de canales con mantenimiento de las vías de desagüe para evitar obstrucciones, chequeo de nivel de reservorios bajando los niveles de agua en los reservorios locales para aumentar su capacidad de almacenamiento, y monitoreo del sistema de bombeo para que siempre se encuentra en condiciones óptimas y apto para su pleno funcionamiento en caso de ser necesario», dijo.

