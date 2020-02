El Municipio y gremios en plena negociación: en días se anunciaría una mejora salarial

Sáenz Peña. Si bien el UTM de Rafa Vallejos y ATE de Angel Chamorro aceptaron la primer oferta de una suma en negro, la negociación está en un parate ya que el SUOEM que conduce Nestor Jara pidió al Ejecutivo un mayor esfuerzo. Una mesa técnica trabaja en el tema. El anuncio se realizaría en días.

Según trascendió la Primer Oferta fue de unos 1500 pesos no remunerativos para con el básico de diciembre, y esta oferta fue aceptada por gremios de Vallejos y Chamorro de manera inmediata, sin embargo desde el SUOEM que conduce Néstor Jara no se aceptó la oferta considerada como insuficiente. Esto genero una Segunda Oferta que contemplaba los 1500 pesos no remunerativos más 50% de escolaridad, pero esto también fue replanteado por Jara, y los que integran la comisión directiva.

Una fuente mencionó que «tampoco está cerrado el diálogo, se trabaja en conseguir un acuerdo mediante el dialogo permanente y charlas de la mesa técnica, como siempre se hizo desde este sindicato en todos estos años que lo conduce Jara».

Según se anticipó en las próximas horas habría una nueva oferta, el gremio del SUOM, el único que no aceptó la primer oferta de una suma no remunerativa, pidió al Ejecutivo hacer un esfuerzo y mejorar algo mas, lo que se está evaluando. Se estima que sería esto el primer escalón de las negociaciones anuales ya que la paritaria quedaría abierta monitoreándose la inflación, y por otra parte se trabajará en un programa de acciones sobre otros ítems que hacen a emolumentos varios, es decir a la remuneración adicional que corresponde al cargo que ejerce el empleado, por ejemplo insalubridad.