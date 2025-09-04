4 septiembre, 2025

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

El Oficialismo se abroqueló, no fue al Recinto y cayó la sesión legislativa por falta de quórum

1 min de lectura

Resistencia. La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia pautada para hoy cayó por falta de quórum. Los indicios de este final anunciado comenzaron a darse el lunes, con el debate en minoría (también por falta de quórum) en la Comisión de Hacienda, y en la imposibilidad de lograr un acuerdo por el temario a tratar, ayer en Labor Parlamentaria.

A partir de las 8 de hoy, los secretarios legislativos convocaron a los diputados a ocupar sus bancas, pero no lograron el número suficiente para dar inicio formal al encuentro. En la agenda, quedan iniciativas como la ampliación de las penas para quienes agredan a profesionales de la salud, la restricción del uso de celulares en las aulas y la ley de Ficha Limpia; entre otras.

Sólo un puñado de diputados de la oposición bajó al recinto Deolindo F. Bittel. El vicepresidente 2° del Poder, Darío Bacileff Ivanoff, resolvió dar por concluido el encuentro ante la falta de legisladores presentes. El Oficialismo encabezado por Lazarini estaba reunido y permanecieron allí forzando la caída de la sesión.

Compartir

Te pueden interesar

1 min de lectura

El Oficialismo se abroqueló, no fue al Recinto y cayó la sesión legislativa por falta de quórum

2 min de lectura

Viviana Yzaguirre visitó LT16am950 tras la audiencia en la Justicia por el caso Melchori

6 min de lectura

El Gobierno se «encierra» en la denuncia de “espionaje ilegal” pero no aclara el pedido de coima es real o no

1 min de lectura

El municipio construye un canal revestido la avenida 28 entre 31 y 33