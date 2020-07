El PJ busca poner un fiscal militante: Se viene la venganza por los años de derrotas consecutivas

Sáenz Peña. El medio digital saenzpeñense ChacoMagazine habla de kirchnerización en la Justicia local. Asegura que impulsan a Cristian Arana, cuñado de Caito Olivieri.

El dato corre como reguero de pólvora, y genera un fuerte ruido en el ámbito judicial local. Peronistas y Radicales hacen «lobby» tratando de imponer un nombre para, en primer lugar, la suplencia que generará el alejamiento de la fiscal Liliana Lupi que inició el trámite jubilatorio para esquivar un posible Jury.

La denunciada Verónica Bastos está en carrera, y muchos dicen que hasta es natural que alguien que ocupó la secretaría de una Fiscalía aspire a ser la fiscal. Pero también hay otros nombres: Collado, pero hay quienes aseguran que le falta biblioteca; Iturrospe, pero dicen que no tuvo un buen desempeño en otra suplencia; y Arana, que como notorio en su curriculum figura el ser cuñado de Caito Olivieri, el abogado del tiempo del «Corralito» que baja línea a los profesionales para encolumnarse detrás de la reforma constitucional que busca el Gobernador.

Arana = PJ

Cristian Arana fue candidato a diputado en la Lista 652 DP del Frente Chaco Merece Más en 2017. Muchos se recuerdan que llegaba a las reuniones de vecinos y su presencia era casi efímera, pues los mal intencionados compañeros decían que no quería ensuciar con tierra sus caros zapatos.

Se lo mencionó recientemente para ocupar la gerencia de la UDAI Sáenz Peña de Anses, un cargo que ya ejerció su hermana, la esposa de Olivieri, pero su nombre no cuajó en las esferas de decisiones.

Candidato del cuñado

Ahora se lo menciona como un candidato puesto del PJ a la Fiscalía que deja bacante la denunciada Liliana Lupi. Parece que su cuñado anda ocupadísimo haciendo lobby. Y hay quienes descuentan votos de Bergia, Zalazar, Pereyra, a los que se sumarían otros como los del Colegios de Abogados de Sáenz Peña y Resistencia.

Olivieri fue presidente del Colegio de Abogados de la II Circunscripción y miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco, cuerpo que llegó a presidir. Sabe como «pulsear» estas cosas. Y los hechos indican que en Chaco, y en Sáenz Peña es más notorio, los cargos en la Justicia los pone la política a conveniencia.

Kirchnerización de la Justicia

Según algunas consultas Arana vendría a poner a rodar una serie de acciones en venganza de la mala racha de derrotas del Peronismo saenzpeñense que desde el ’99 no consigue quedarse con la Intendencia. Lo que no se pudo lograr con los votos se buscará mediante «carpetazos» judiciales, pretendiendo el desfile de funcionarios y ex funcionarios municipales por los pasillos de la futura Fiscalía partidaria donde los escritos, como en tiempos del Corralito, llegarían terminados y en sobres lacrados.

“Hoy, el Frente Chaco Merece Más representa una renovación en el pensamiento, en las prácticas y en los modos de vincularnos”, se decía al presentar la lista de candidatos a diputados en 2017, lista en que Arana ocupaba el lugar 16, de relleno, pero dejando en claro que su cuñado seguía teniendo «swim» para bracear en aguas turbias.

Lupi puede no irse

En la nota se menciona que si el PJ sostiene la candidatura de Arana, Liliana Lupi, con la tranquilidad de saber que todas las denuncias en su contra «están dormidas y archivadas», volvería a ocupar su silla en la Fiscalía.

