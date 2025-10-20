El PJ Kirchnerista consiguió su foto: fracasa sesión extraordinaria por falta de quórum

Resistencia. La Oposición busca imponer una agenda con tenas sensible, que podrían afectar «la caja» del Estado, e insisten con el tratamiento buscando así que la negativa del Oficialismo pueda generar un efecto en plena elecciones nacionales. La UCR considera la maniobra como «más político que institucional».

El temario que pretende imponer el arco kirchnerista chaqueño, que responde a las estrategias que plantea Capitanich, buscaba tratar la declaración de la emergencia en salud pediátrica, la emergencia energética y alimentaria, además de una ley de convocatoria a paritarias docentes y una iniciativa para retrotraer las tarifas de servicios públicos a los valores de junio del año pasado.

Cumplido el tiempo reglamentario de espera y luego del llamado formal a bajar al recinto, solo se presentaron los diputados de los bloques opositores, entre ellos representantes del PJ, el NEPAR, el PTP y Darío Bacileff Ivanoff del Frente Integrador. La falta de los 17 legisladores necesarios para abrir la sesión terminó por sellar su caída. Desde el Peronismo Coquista cuestionaron la ausencia de Andrea Charole, exintegrante del espacio CER de Gustavo Martínez a quien la señalan como alineada al oficialismo.

Desde el bloque oficialista, Carlos Salom justificó la decisión de no participar al considerar que la convocatoria tenía un carácter «más político que institucional», en la antesala de las elecciones. «El quórum es responsabilidad de quien convoca», respondió al ser consultado sobre la postura de su espacio.

