El PJ se convirtió en un «quiosco» y la supuesta unidad quedó sólo en un amontonamiento

Sáenz Peña. El portal informativo ChM dio cuenta de algunos detalles de las negociaciones que derivaron en un río de pretensiones. Hubo pedidos de cargos, obras, contratos, recategorizaciones, etc, señala el medio, y cita que «a hoy «niña mimada» consiguió que se ordene a muchos bajar pretensiones».

La nota hace mención a «los de siempre», indicando se sacaran una foto mostrando una sonrisa para Coqui (el Gobernador que presidirá el PJ provincial y tendrá la lapicera en las legislativas), que detrás esconde sólo pretensiones individuales. La Lista 17 de Octubre es encabezada por Luisina Lita y trata de compensar con algún militante histórico como René Chávez, pero no alcanza.

Al nombre de Daiana Pereyra, hija del concejal Carlos, que también integra la lista, se suman Marcos Fleitas, Rene Elizondo (ex concejal y gremialista), Virginia Costa Bordón (sanchista), Marcelo Gallo (mongelosismo), Jorge y Dante Moreira, Emilio Glok (gremialista), el propio Ricardo Sánchez (gustavista que busca una banca), Julio Bojanich (peppista), y otros nombres conocidos y algunos de relleno.

Muchos quedaron afuera por eso de la renovación, pero repasando los apellidos mucho de eso no hay en esta nueva puesta en escena de un rejuntado de urgencia para seguir el camino de lo que se hizo a nivel provincial.

Otra vez queda demostrado que no hay algo programático ni siquiera la búsqueda de un liderazgo, solo cumplir con Capitanich, y muchos aceptaron cumplir para estar bien vistos a la hora de que el Gobernador tenga que armar el listado para las legislativas.

Pero hay mucho más aún y por eso el reniego de muchos y la explosión de ira en las redes sociales. Además de ser la candidata a presidente del Partido en lo local, la «niña mimada», también figura en la lista del Consejo Provincial como vocal titular en 5° lugar. Muchos ya saben a Luisina Lita la van a preparar para que en 2023 sea la candidata a intendente de Sáenz Peña, pese a su soberbia y a su destrato con los mismos militantes que luego serán llamados a juntarle los votos.

No hay unidad en Sáenz Peña. No hay programa. No hay acción política, ni militancia en los barrios. Solo otro amontonamiento para complacer a las oficinas de Resistencia.