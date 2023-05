El precandidato a Presidente de Libres del Sur visitó Chaco y dijo que gobernará para el pueblo

Resistencia. Jesús Escobar, precandidato a presidente de la Nación por el partido Libres del Sur, estuvo este viernes en Resistencia en el marco de una recorrida que realiza por el Nea.

El candidato a presidente del partido Libres del Sur, Jesús Escobar, salió de recorrida por el país y este viernes pasó por la provincia del Chaco. A su paso, habló en exclusiva para Diario Chaco junto a Carlos Martínez, referente del partido a nivel local, sobre la realidad política actual y sus principales ejes de acción de cara a las elecciones.

El exdiputado provincial neuquino encabezará la lista del sector que se identifica como «progresista, popular y de izquierda» y criticó durante su visita el presente socioeconómico que atraviesa nuestro país. «Percibo la realidad igual que la perciben todos los argentinos y las argentinas. Vivimos una desgracia. Hay que echar a toda la clase política. Al oficialismo y a la oposición. No sirven para nada», comenzó contundente.

En esta línea, arremetió contra el oficialismo y los problemas inflacionarios: «Esta clase política no hace mucho, hasta por cadena nacional, dijo que los problemas de los argentinos era el partido judicial, si la Corte Suprema tenía 15 o 26 miembros, si había que tener PASO o no tener PASO cuando abajo, donde vive cada ciudadano, donde viven los chaqueños, la gente no llega a fin de mes, los precios le aumentan todos los días, los más pobres comen una vez al día».

ALIANZAS POLÍTICAS Y LLEGADA A LAS PROVINCIAS

«Ninguna». Esa fue la respuesta del político neuquino, que ya pasó con su recorrida por las provincias del sur y centro del país, cuando se le preguntó si había alguna posibilidad de unificar acciones con el oficialismo, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Libres del Sur Chaco, quienes sellaron su alianza con Capitanich de cara a las PASO.

«Los responsables de la situación en las provincias de la Argentina son los gobiernos centrales», espetó el candadito a presidente y continuó con un terminante ataque hacia las principales figuras del Frente de Todos. «Cristina Kirchner le tiene que pedir perdón al pueblo argentino por el desastre al cual llevó está nación y al estado de pobreza en el cual nos dejó, cuando dejó su gobierno y que se la regaló a Mauricio Macri».

«Ni que decir ahora, porque no nos olvidemos este es el gobierno de Cristina. El 50 % de pobreza que tenemos es responsabilidad de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa», expuso.

En este sentido, expresó con vehemencia: «Yo si tengo que decirles algo a los chaqueños y a las chaqueñas es que voy a hacer una revolución, porque hay que hacer una revolución para cambiar este desastre que han hecho Cristina, Macri, Alberto Fernández. Voy a hacer presidente de la Nación y voy a hacer un Gobierno para el pueblo, un gobierno para los trabajadores, un gobierno para los jóvenes, un gobierno para las mujeres, pero por sobre todas las cosas, un Gobierno para nuestro pueblo pobre», cerró para Diario Chaco.

Por su lado, Martínez que encabeza la lista 652 PLI, explicó su vínculo electoral con el actual gobernador provincial, Jorge Capitanich. «Fuimos recorriendo un marco de coincidencias a raíz de la iniciativa de él (Capitanich) y después también por que no negarlo, en la provincia del Chaco nosotros, a nivel nacional el partido Libres del Sur, es una organización que tiene fijada una línea nacional para estas elecciones que es Jesús Presidente».

NORTE GRANDE: «EL SECTOR MÁS POSTERGADO»

El líder de Libres del Sur a nivel provincial y ex diputado, Carlos Martínez, se refirió a la importancia de generar estrategias destinadas a preponderar el desarrollo de las provincias del noreste. «Nosotros también estamos de acuerdo en la coincidencia institucional en que el Norte Grande lo recuperaremos entre todos y para eso tenemos que tener una mirada especial del Gobierno nacional. Hoy no tenemos un orden y eso producto del desorden de los sucesivos Gobiernos», declaró a Diario Chaco.

«Hay que mirar que vamos a aportar en el modelo popular que llevemos adelante. Durante mucho tiempo la provincia del Chaco fue el paradigma del algodón y nuestro aporte es encontrar nuestro propio modelo agrícola. Nosotros tenemos que ser la quinta de la Argentina. Poseemos mucho potencial si cuidamos nuestro bosque en la industria maderera. Nos espera mucho, pero tenemos que contar con el apoyo del Gobierno nacional y con una definición de modelo, para nosotros como región y para todo el norte argentino», siguió Martínez.

Por su lado, Escobar resaltó su condición de «provinciano» y el sentirse «del interior», impulsando en este tema la importancia de «tener un país federal». «Soy provinciano. Soy de Neuquén asique se claramente cuál es el drama que se vive en el interior. Acá no ha habido un país federal y yo voy a hacer un país federal, que, en términos económicos, significa industrializar los recursos en origen. Nosotros somos productores en las provincias de materias primas y se industrializan afuera, generalmente en Capital Federal. Eso se tiene que industrializar acá en Chaco. Las materias primas de Tucumán en Tucumán. El gas se tiene que industrializar en Neuquén».

«MILEI DE UN LADO Y YO EN EL OTRO EXTREMO»

Dentro del panorama político actual, el líder de izquierda se diferenció de manera tajante del candidato liberal y actual diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre todo, en las propuestas económicas.

«La nueva construcción para seguir haciendo lo mismo en la Argentina, para que los ricos sigan siendo más ricos y el resto del pueblo cada vez más pobre, se llama Javier Milei», dijo Escobar a este medio.

En este sentido, el FMI es lo que encabeza su lista de propuestas económicas. «Lo primero que voy a hacer es cortar el acuerdo con el FMI, un delito, hay que judicializarlo. Con esa plata que se pretende enviar a los Estados Unidos dejarla en la Argentina, industrializar la Argentina, acompañar a las Pymes, a las economías populares. Generar un gran plan de obra pública, es decir, crear trabajo y más trabajo, que es lo que se necesita para salir de la pobreza. Junto a esto, hay que invertir en educación pública para capacitar ese proceso de industrialización. Obreros, técnicos y profesionales surgidos de nuestra patria», detalló.

«En la Argentina hay plata, el problema no es que no haya recursos, el problema es que están mal distribuidos», siguió el Líder de Libres del Sur.

Por último, comparó al líder libertario con «falta de libertad». «La libertad en serio es, a diferencia de lo que dice Milei, es poder ir a la escuela. Él propone privatizar la educación, lo cual significa que solamente puedan acceder lo que puedan pagar, o sea los ricos. Milei que propone echar dos millones de empleados públicos y flexibilizar las leyes laborales, lo cual significa apretarle el cogote al trabajador. Milei quiere a Pinochet, a Videla y ahora puso de vicepresidente a una mujer que reivindica la dictadura. Lo peor que nos pasó, eso es Milei».

«UNA ARGENTINA LIBRE»

Para finalizar, Jesús destacó con vehemencia su objetivo de lograr con su mandato «una Argentina Libre» y llamó al electorado a convocarse a las urnas «con una esperanzada renovada».

«Nosotros les decimos a esa gente que confíe en lo que está cerca de la gente. Somos un partido político que construye la nueva política de cara a la gente, con la participación de la gente».