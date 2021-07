El rector de UNCAus habló de la vuelta a la presencialidad para algunas carreras

Sáenz Peña. En contacto con varios medios de comunicación German Oestman anunció que la actividad académica comenzará de manera remota, pero volvería la presencialidad en carreras que requieren de prácticas.

A partir del 2 de agosto comienzan las actividades académicas del segundo semestre en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Si bien en un principio se dispuso que se trabaje de manera remota, se evalúa la vuelta a la presencialidad en asignaturas prácticas de algunas carreras.

El rector de UNCAus, Germán Oestmann, confirmó que “va a ser un semestre de bimodalidad, en el cual vamos a conjugar esta actividad remota con actividades presenciales correspondientes a asignaturas que requieran de una presencialidad para las prácticas como por ejemplo en carreras como veterinaria y medicina”.

A partir de un protocolo que ha sido elaborado por la comunidad universitaria en su conjunto, y aprobado por el Ministerio de Salud, la casa de altos estudios espera retomar las prácticas en un marco de seguridad “para cuidar a todos y todas estudiantes, docentes y no docentes de la universidad”.

En esta línea, explicó que a pesar de la virtualidad “los alumnos no se han retrasado porque se ha adaptado la práctica a la virtualidad, fue muy difícil, no es lo ideal, pero era lo que nos tocaba en un año muy difícil. Han cursado de manera remota y no queremos que este año se repita eso”.

Una de las variables en las que poner la atención, según el rector, es que “al ser una universidad nacional que está en el centro del Chaco, contamos con estudiantes de otras localidades, provincias y países, con lo cual la presencialidad requiere de un cuidado muy especial”.

Para tomar los recaudos necesarios, la universidad hará “un registro para ver los alumnos que están en otros lugares y analizar de qué manera podemos trabajar con ellos para alcanzar a todos”, indicó.

En esta línea, una de las apuestas fuertes de las autoridades es la campaña de vacunación. El Dr. Germán Oestmann señaló que “no podemos exigir la vacunación, pero sí estamos haciendo una fuerte campaña con el Consejo Interuniversitario Nacional en la cual se le explica a la comunidad universitaria, y tienen que tomar conciencia de la importancia de vacunarse”.

En el transcurso de la semana en curso se estaría anunciando qué asignaturas van a tener presencialidad, con la posibilidad de que algunas, por la cantidad de alumnos, trabajen en burbujas.

Para cerrar, el rector de UNCAus afirmó que están diseñando las estrategias para “garantizar los derechos de todos y todas, entendiendo que lo primordial es el derecho a la salud y la vida, ese principio es básico”, finalizó.