El Rector Oestmann habló del reclamo docente y no docente: «no son un gasto»

Sáenz Peña. Chaco se suma al reclamo por el financiamiento universitario y su cumplimiento efectivo. A horas del paro nacional docente y no docente que se concreta hoy lunes, el rector de UNCAus, ab. Germán Oestmann había hecho referencias en la prensa al respecto, hablando de que para garantizar calidad educativa hay que pagar bien al recurso humano.

La Universidad Nacional del Chaco Austral atraviesa un escenario crítico por el desfinanciamiento y la falta de actualización presupuestaria frente a la inflación, es por ello que hoy lunes se hará efectivo el paro docente y no docente en reclamo por la situación salarial.

Ante una consulta periodística el pasado viernes, e l rector Germán Oestmann advirtió que el mayor impacto recae en el capital humano: “Para poder garantizar una educación de calidad, también es importante que los docentes y los no docentes tengan una retribución digna”. Y alertó por la pérdida de poder adquisitivo: “El salario ha perdido un poder adquisitivo enorme”.

Oestmann sostuvo que el reclamo no tiene un tinte partidario: “Esto no responde a cuestiones políticas ideológicas, responde a una situación real”. Y remarcó: “Todos los recursos que van a la educación no son un gasto, sino una inversión”.