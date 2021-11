En Barranqueras Jorge Capitanich llamó a votar «al corazón»

Barranqueras. En Barranqueras y acompañado de los máximos dirigentes del oficialismo chaqueño, Jorge Capitanich realizó el acto de cierre de campaña junto a, según dijo, al menos 30 mil personas.

El gobernador empezó entonces un discurso dirigido mayoritariamente al agradecimiento hacia su equipo y todos los que conformaron la militancia del Frente de Todos. Se mostró unido junto a los intendentes chaqueños y les agradeció a los vecinos por prestar el espacio para celebrar.

Se refirió entonces al resultado de las PASO, evento donde la oposición derrotó con casi el 45% al oficialismo. «El pueblo el 12 de septiembre nos dio un mensaje, nos dijo ‘necesitamos afecto, cercanía y abrazo’, y lo logramos en esta campaña, segundo, nos dijo ‘por favor el sueldo no me alcanza, recuperemos más rápido la economía, controlemos precio y los insumos’, y lo estamos haciendo», dijo.

Al igual que en los discursos anteriores, el gobernador afirmó que el próximo 14 de noviembre los chaqueños deberán elegir entre dos modelos. Uno de ellos es «el modelo de la exclusión de la pobreza, del endeudamiento, fuga de capitales, de la destrucción de las pymes y del empleo», mientras que el otro es el de «la recuperación de la economía, empleo y desarrollo productivo».

En este sentido, criticó a la oposición y a la gestión presidencial anterior: «Nosotros tenemos que saber muy bien que la memoria implica reconocer lo que ellos hicieron antes. La República Argentina no puede seguir profundizando su grieta, la Argentina es de todos y la tenemos que construir entre todos. Se construye con amor, no con odio. No son las divisiones las que nos van a hacer construir un destino mejor. Desde 2019 convocamos a todos para construir un consenso que nuestra patria necesita».

Y continuó con que la oposición muchas veces pregona «soluciones mágicas» pero que «efectivamente nunca las van a poder hacer». «Prometen empleo joven cuando pareciera ser que no leen ni el boletín oficial, porque el empleo joven lo estamos impulsando. Ellos prometen en sus discursos que van a construir viviendas, cómo van a construir viviendas si saben que la construcción de viviendas lo hace el Poder Ejecutivo», añadió.

Afirmó entonces que la oposición es la misma que redujo el presupuesto educativo de 6 a 4,8 puntos, así como también que dejaron de distribuir libros y computadoras. También defendió las paritarias y la educación pública.

«Pulverizaron los salarios docentes, que en definitiva dicen que van a defender lo que no supieron defender cuando fueron gobierno. Los mismos que dicen que van a defender la salud son los que eliminaron el Ministerio de Salud creado por Juan Domingo Perón», expresó.

«Salgamos a decirles todo lo que nosotros conquistamos, lo que nos costó. Cuando estuvieron en el gobierno no hicieron absolutamente nada, lo único que hicieron fue destruir el Chaco y el país», manifestó.

“El 12 de septiembre, el pueblo nos dio un mensaje. Nosotros lo escuchamos y actuamos en consecuencia. Hoy Chaco tiene una nueva oportunidad para crecer, por eso queremos que nos apoyen con su voto para seguir reconstruyendo lo necesario y recuperando la economía. Todos unidos podemos construir el futuro que nos merecemos. No volvamos atrás”, expresó el gobernador.

Capitanich agradeció a los militantes que llevaron el mensaje de la Lista 501 casa por casa. “Un enorme agradecimiento a todos ustedes como militantes, intendentes, concejales, a todos los que han podido construir la organización de este evento. Estoy seguro de que seremos capaces de construir el Chaco y la argentina del futuro”, expresó.