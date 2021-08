En Du Graty acusan a Polini de auto facilitarse título de una propiedad valuada en 66 millones

Du Graty. Además de tratarlo de patotero el actual intendente, que teniendo dos años de mandato por delante aceptó la candidatura a diputados nacional, fue duramente cuestionado desde el PJ. En LT16 AM950 Gabriel Colliard aseguró que Polini busca una banca nacional «porque no tiene más nada para exprimir en Du Graty».

El portal político ChM Gabriel Colliard dialogó con LT16 AM950 y desenmascaró al candidato a diputado nacional radical e intendente de Du Graty, Juan Carlos Polini, a quien acusó de violento y recordó que lo denunció ante la Justicia. Pero además el vecino y dirigente justicialista habló de una maniobra oscura de Polini mediante la que el empresario multifacético se quedó con un terreno céntrico valuado en 66 millones.

«Hice comentarios sobre una pileta que está en el Polideportivo Municipal con fondos de Lotería Chaqueña transferidos en 2016 y 2018, pero que el Gobierno de Polini no terminó la obra hasta que denunciamos el hecho. Polini en una radio local dijo que la obra lo hicieron con fondos propios, y eso es una mentira», dijo Colliard, mencionando que por este hecho Polini lo increpó y lo agredió física y verbalmente. «Lo denuncié», recordó.

Según dijo Colliard en el programa que conduce el periodista Horacio Fernández, Polini «tiene esta forma patoteril de manejarse, estaba acompañado de dos personas más cuando me agredió», aseguró. Pero además indicó que «ese hecho no es más grave que otros que suceden en la localidad», y mencionó que «en 2016 adquirió con una maniobra no muy clara una planta de silo en pleno centro de la ciudad, siendo intendente administró y edificó en el lugar, y valiéndose de ser intendente tramito los títulos y escritura, se las otorgó él mismo un terreno que vale 66 millones cuando la gente común no puede tramitar un terreno, le lleva años».

Ante la decisión de no cumplir el mandato soberano de 4 años y candidatearse como precandidato a diputado nacional, Colliard dijo «los vecinos no apoyamos que una persona con 10 campos, 10 farmacias, un empresario muy prospero y muy vivo tenga esta actitud», recreando que Polini es candidato a diputado nacional «porque no tiene más nada para exprimir en Du Graty».

Tajante y crítico, Galliard dijo que «cuando asumió el gobierno hizo las primeras 20 cuadras a la vuelta de su casa, igual que la iluminación led que se implemento en la ciudad primero fue para él». «Primero está él, es una persona que se muestra muy distinta a lo que es, anda con sus actividades privadas más que como intendente, acá gobiernan otros, las obras que hizo fue para beneficiarse él, no pensó en las instituciones como lo hacían otros gobiernos», criticó.