Resistencia. En el Norte Grande, Chaco fue la provincia que más recursos nacionales recibió en febrero.

En febrero de 2022, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) a las diez provincias del Norte Grande totalizaron $124.871,1 millones, participando del 34,1% del total repartido a todas las jurisdicciones subnacionales, con un leve incremento de su participación con relación al pasado enero (que fue de 34%).

En ese marco, las provincias del NEA percibieron $54.661,9 millones (+58,3% interanual) y las del NOA $70.209,8 millones (+58,4% interanual). En este marco, Chaco fue, dentro de la región, la que recibió el mayor monto en pesos corrientes ($17.335,4 millones), mientras que la que menos recibió fue La Rioja ($7.045,5 millones). En ambos casos, la mayor y menor asignación se da por los guarismos establecidos en la ley de reparto.

En términos reales, observando las transferencias en moneda constante, ambas regiones muestran incrementos: +6,9% para el NEA y +6,0% para el NOA. Esta diferencia se da a partir de los distintos impactos de los IPC regionales.

A nivel general, en el mes analizado, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional a las provincias y CABA continuaron por sendero de crecimiento, observando una aceleración en la velocidad de crecimiento respecto al mes previo.

En total, se distribuyeron a las 24 jurisdicciones del país un total de $366.541,2 millones, registrando una suba medida a pesos corrientes del 58,7% contra igual mes del año anterior; y en moneda constante (proyectando un nivel de alza del IPC), la suba real fue del 5,1%.

Transferencias medidas per cápita

Midiendo las transferencias automáticas ajustadas por población, las provincias del NEA-NOA registran un alto nivel de envíos per cápita respecto a otras jurisdicciones, y participan en gran medida del top de mayores asignaciones por población.

Por caso, en el top cinco de provincias con mayor asignación per cápita de estos recursos, se posicionan tres provincias del Norte Grande: Catamarca, Formosa y La Rioja, ocupando los lugares 2, 3 y 5 en el ranking de provincias, con asignaciones por habitantes mayores a los $17 mil en el mes de febrero.

Sin embargo, la asimetría existente en el mapa nacional en el esquema de reparto de estos recursos, también se observa hacia dentro del Norte Grande.

La provincia de mayor asignación per cápita de transferencias automáticas en la región es Catamarca, que en febrero recibió $22.144,3 por persona; pero, en el otro extremo se posiciona Misiones, con apenas $9.164,4 por misionero, siendo no solo la provincia con menor asignación ajustada por población en el Norte Grande, sino también la octava más baja de todo el país.

Las tres mayores economías del Norte Grande (Misiones, Salta y Tucumán) son, de hecho, las únicas de la región que en febrero recibieron transferencias automáticas nacionales medidas per cápita por debajo de los $10.000; por su parte, la mencionada Catamarca, junto a Formosa, son las únicas que superan los $20.000 por habitante en este mes. Chaco se ubica con $ 14.253,2 por habitante.

Formosa se llevó la mayor porción

de transferencias no automáticas

En febrero del 2022, las provincias que conforman el Norte Grande recibieron $11.170,3 millones en concepto de transferencias no automáticas (o extra coparticipables) del Estado nacional. Ese monto representa el 26,8% del total distribuido a las 24 jurisdicciones subnacionales en este mes, incrementado su participación de manera importante (en el mes previo, concentró el 19,1%).

Estas transferencias no automáticas abarcan envíos tantos corrientes como de capital, y están compuestas por asistencias financieras, partidas presupuestarias o bien convenios específicos. Por ende, los envíos tienen naturalezas distintas, y en determinados casos, son directamente para las administraciones provinciales, organismos descentralizados, institutos de seguridad social o bien para los municipios.

En términos absolutos, dentro del Norte Grande, la provincia de Formosa se llevó la mayor porción de las transferencias no automáticas del mes con $2.262,2 millones, explicado casi en su totalidad por los envíos para financiar el instituto de seguridad social provincial (22% del total captado en el mes) y por los envíos de capital a la administración central provincial para financiar proyectos de desarrollo como obra pública (70% del total del mes).

En segundo lugar, quedó La Rioja, con $1.578,4 millones (el 67% de los envíos del mes fueron transferencias de capital a la administración central para proyectos de desarrollo), y Misiones completa el podio con $1.460,4 millones en el mes (con similar situación que Formosa, ya que las partidas de mayor peso en los envíos del mes están vinculadas al instituto de seguridad social y a las transferencias de capital a la administración central).

Por el contrario, las dos provincias que recibieron menos fondos, en valores absolutos, durante este mes de febrero fueron Catamarca ($410,5 millones) y Jujuy ($292,1 millones). Chaco, en tanto, recibió $ 1.408 millones.

En términos relativos, los envíos a Formosa también fueron los que más crecieron a nivel interanual (376,4%), seguida por Corrientes, Misiones y Catamarca, todas por encima del 100%. Tucumán, Chaco y Santiago crecieron entre 57% y 83%; por su parte, La Rioja y Salta tuvieron incrementos leves, por debajo del alza de precios (27,1% y 13%) y, por ende, exhiben caídas reales. Jujuy, por su parte, mostró caída nominal (-11,4%).

Per cápita

Las asimetrías en los repartos de recursos vuelven a cobrar fuerza al analizar las asignaciones per cápita, en este caso también en las transferencias no automáticas, tanto hacia dentro del Norte Grande como en el escenario nacional.

En este marco, La Rioja vuelve a encabezar este indicador dentro del Norte Grande y también a nivel país, con muchas cabezas de ventaja sobre el resto: en febrero de 2022, las transferencias no automáticas captadas por la provincia equivalen a $3.959,3 por habitante. En el segundo lugar (nacional y regional) quedó Formosa ($3.708,4 por habitante). En el ranking de todas las jurisdicciones subnacionales, tercera quedó San Luis ($2.529,4 por persona); mientras que la provincia del Norte Grande que le sigue es Corrientes (8º, con $1.182,6 por habitante).

De las siete provincias restantes del Norte Grande, dos lograron colocarse en el top diez nacional (Chaco y Misiones, con más de mil pesos por habitante); otras tres exhiben asignaciones por cápita entre $500 y $990 (Catamarca, Santiago del Estero y Salta); y finalmente las dos restantes (Tucumán y Jujuy) quedaron en el fondo de la tabla, con menos de $500 por habitante.