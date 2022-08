En LT16 Gerardo Cipolini habló del armado que lo sostiene como precandidato a Gobernador

Sáenz Peña. El diputado nacional destacó las reuniones que vine manteniendo. Habló de la elección de su compañero o compañera de formula. Se mostró preocupado por los problemas de Chaco, y dijo que el 2023 es una bisagra para Argentina y la provincial. ¿Qué dijo de las PASO?

En su diálogo con Voces de la Jornada repasó que «estuvo en Castelli acompañando a los amigos de la actividad apícola, ya que vemos en esa actividad una ventana de desarrollo importante, pero también estuve en Resistencia charlando con algunos amigos, en Isla de Cerrito, Las Palmas y Puerto Vela».

El diputado nacional emprendió un gran desafío al ponerse a disposición del espacio Evolución UCR que lo impulsa como Precandidato a Gobernador, y en ese marco visita a intendentes de distintos signos políticos, se reúne con empresarios, con referentes de instituciones, con ex funcionarios provinciales, y con fuerzas políticas no radicales. En su pensamiento asegura, a sus allegados, que la construcción debe ser horizontal y con diversos sectores.

«Estamos invitando a los amigos a sumarse a este proyecto provincial que va tomando forma, con gente muy joven, muy entusiasta, gente que se suma por primera vez a la política, sin contaminaciones, que es un reclamo de la sociedad ya que la gente mira que desde hace 20 años la Argentina vine achicándose», expresó, y agregó: «nos duele ver que Chaco es la provincia más pobre del país y creemos en un proyecto que pueda pensar en una provincia distinta».

«Hay una reunión de trabajo importante diagramando un programa para este proyecto que nos mueve, con gente venida de toda la provincia», dijo este martes, en referencia a una reunión que se estaba concretando en Sáenz Peña.

«La meta es la participación en las Primarias, hay dudas en algunos que mencionan que el Gobernador no quiere PASO, pero creemos en la participación con reglas claras donde el ganador invite a quien ha salido segundo y quien sale segundo ponga las mismas ganas que puso en su participación en Primarias», dijo, y remarcó que comparte el mensaje que se escucha en todos lados: «trabajemos por una unidad que nos permita ser alternativa de cara al 2023».

Respecto a un compañero o compañera de formula dijo que por el momento están trabajando en el armado provincial, pero que aún no hay definiciones en cuanto a quien lo acompañará en la fórmula como Vice. «Hay algunos nombres pero por respeto aún no se han pronunciado», dijo, señalando que «el Gobierno provincial está llevando un programa importante en materia de obra pública pero los problemas de la gestión son cotidianos y afectan a la gente, la electricidad, el agua, la salud pública, el reclamo por mejor salario, la seguridad que necesita mejor equipamiento y personal que no se incorpora hace más de 4 años donde vemos un número de agentes insuficiente donde en Sáenz Peña no se cubre la cuadrícula».

Finalmente sostuvo que «la ciudad ha crecido con nuevas construcciones, muchas calles, el crecimiento no se ha detenido nunca, es un gran desafío este camino y el 2023 es un año bisagra para Argentina y para el Chaco».

ESCUCHÁ LA CHARLA CON GERARDO CIPOLINI