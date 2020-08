En plena pandemia, ante la necesidad de conexión de profesores y alumnos, colegio se guardaba decenas de computadoras, y fueron robadas

Machagai. Terminó siendo un escándalo la desidia de las autoridades escolares que jamás hicieron entrega de las neetbooks del programa Conectar Igualdad. Según se dijo fueron robadas unas 100 computadoras, y sólo se recuperaron 17. Hay indignación en la comunidad, y ninguna respuestas de las autoridades.

Según se aprecia en distintos ámbitos de la localidad hubo indignación por el robo, y particularmente por la no entrega en su debido momento. Cada computadora esta valuada entre 42 y 45 mil pesos, lo que da un monto de 4,2 millones a 4,5 millones de pesos que en concepto de esos aparatos recibió el colegio EEs 51 Jose Antonio Gotusso para fortalecer la educación de sus alumnos.

Las máquinas al pasar el tiempo se bloquean . El servidor que poseía el colegio para ese servicio de de desbloqueo fue robado hace tiempo, pero los padres podrían haber desbloqueado las máquinas abonando unos 600 pesos. Sin embargo las autoridades directivas, directora Jaqueline Muñoz y los vice Gustavo Estangaferro y Marisel Retomozo, jamás entregaron las computadoras, las dejaron estibadas en una sala, dentro de sus respectivas cajas.

Finalmente ocurrió lo que todos temían. Alguien ingresó al colegio, en una o más oportunidades, y se llevó todas las computadoras dejando sólo cartones vacíos. La policía hizo un trabajo investigativo y sólo recupero 9 en Quitilipi, mientras que aparentes compradores se acercaron espontáneamente y devolvieron otras 8. Total recuperadas: 17.

Uno de los docentes de la institución, José Marcón, dijo a LT16 AM 950 que no hay acceso a la denuncia realizada por las autoridades del colegio ante la policía, pero que se estima se habrían robado al rededor de 100 equipos.

Marcón dijo que es inexplicable que no se hayan entregado las computadoras. «El colegio siempre sufre actos vandálicos como este tipo. La cooperadora busca el mango para mejorar la seguridad todos los días. Esta pandemia puso al descubierto la gran desigualdad. Habiendo tantas computadoras guardadas y tantos alumnos sin siquiera tener una teléfono para estar conectados, es realmente indignante lo que sucedió», dijo.

«Hay mucha bronca por la situación. Creemos que los directivos como los supervisores y responsables de la Dirección Regional deben explicar por qué no se entregaron. Si el Gobierno entregó tarjetas alimentarias con un cronograma para que la gente no se aglomere, no entendemos cómo no hicieron algo similar para entregar las comoutadoras», dijo el docente.

Marcón sostuvo a LT16 AM 950 que los docentes se enteraron de lo ocurrido por una foto enviada por la directora en un grupo de WhatsApp oficial de la institución compartido por el equipo de profesores. «Mediante ese grupo nos pidió colaboración a los que podíamos para ir a trasladar a un lugar más seguro los equipos que quedaron. Luego por trascendidos periodisticos supimos del recupero de algunas. Pero no hay información oficial respecto a qué cantidad fueron robadas ni pormenores de lo ocurrido. A los docentes la institución, es decir los directivos, no nos informaron nada», dijo, y manifestó que «aparentemente pudieron utilizar un menor para ingresar a sacar las computadoras» y advierte que «es evidente que hubo un gran apoyo logístico para robar tantas computadoras juntas».

Marcón dijo que la comunidad en general necesita explicaciones pero que desde la Dirección Regional II, a cargo de Silvia Frete, se han llamado a silencio. En Machagai quieren que el Ministerio a cargo de Daniela Torrente tome cartas en el asunto y pida tanto a la directora regional como directivos de la EEs 51 Jose Antonio Gotusso den explicaciones de fundamentalmente por qué no se entregaron las computadoras a los alumnos ante la gran necesidad de conexión en este tiempo de pandemia.