En Quitilipi una piquetera, del riñón del detenido Tito López, se muestra cercana al intendente Lovey

Quitilipi. ¿Doble vara de moralidad en la UCR? Mientras el Gobierno provincial se jacta de «terminar con los piquetes» y celebra cada paso de la Justicia Federal que investiga a «dirigentes» de movimientos sociales y los emparenta con Capitanich, ex gobernador kirchnerista, explota una polémica con la cercanía que existiría entre el intendente Lovey y la piquetera Vilma Ortíz.

¿Quién es Vilma Ortíz?

Vilma Ortíz en su momento perteneció al MTD de Tito López, de quien se distanció hace un tiempo. ¿El motivo? unas 6.250 hectáreas en El Impenetrable. Que no son las mismas que le contabilizaron a la familia López, pues éstas son distintas y debían, según se dice, atesorar emprendimientos productivos que habrían recibido un financiamiento de 60 millones. «Esas eran las tierras de las Ligas Agrarias. Habría que preguntarle a Quique que hicieron con la plata que dicen se les entregó para los proyectos», dijo una fuente consultada sobre este tema. Además tendría un campo de dimensiones importantes en la zona del El Paraisal, sobre ruta 4.

Hay quienes dicen que Vilma Ortíz se muestra como una puntera importante de Ariel Lovey, el intendente radical que en 2019 jugó políticamente para Polini por orden de Rozas (en contra de Zdero). Y ciertamente Ortíz es afiliada a la UCR.

¿Protegida?

Nadie entiende por qué existieron denuncias, sobres anónimos entregados al fiscal Sabadini, para ventilar cuestiones de los Sena o la familia de Tito López, a quienes emparentan con Capitanich mediante el manejo vidrioso que hizo MAuro Andión de la caja de IAFEP, pero no hay investigaciones que toquen a Vilma Ortíz. ¿Qué pasó? ¿Se le perdió esa hoja de datos a Marilin Canata, la gran denunciadora de la corrupción hoy al frente del Instituto de Tierras? ¿Qué pasa ante estos sucesos con algunos actores moralistas de la UCR como el secretario Livio Gutiérrez, el ministro Gómez, el diputado Peche y Romero Castelán, o el mismísimo candidato que encabeza la lista oficialista Julio Ferro? ¿Acaso es distinta la administración de la pobreza que hacía Emerenciano o Tito a la que pudiese estar haciendo Vilma Ortíz? Y el intendente Lovey, ¿acaso no tiene internalizado en sus convicciones los mismos principios morales que pregonan sus propios correligionarios? por que en la localidad aseguran que la piquetera, que tendría una cantidad importante de bienes y vehículos que no se podrían justificar sólo con cortes de ruta y recibiendo módulos alimentarios, «vive en el municipio». ¿Será cierto?

Protagonistas de eventos violentos

En enero de 2019 algunos vecinos de la localidad, cuando gobernaba el díscolo Sergio Casalboni, señalan que la líder de uno de los movimientos sociales más grandes de Quitilipi, Vilma Ortiz, habría tomado posesión de donaciones realizadas por el Gobierno Provincial para los damnificados de la zona, sin asistir a quienes corresponde. Las imágenes que se difundieron en Nova Chaco mostraban una camioneta “particular” cargada de elementos y personas que bajan la carga al domicilio de Ortiz.

En abril de 2018 Ortíz fue noticia también por una disputa de tierras en la Quinta 62, por una parcela de varias hectáreas. Norte mencionaba en sus páginas lo sucedido con dos movimientos sociales que se disputaban terrenos y terminaron en una descomunal gresca con al menos dos personas heridas de bala, uno de esos movimientos respondían a Ortíz.

En esos días, por el enfrentamiento, la Justicia secuestró gran cantidad de armas. Las hectáreas en disputas fueron autorizadas por un convenio firmador por Peppo y entregadas en la gestión de Capitanich. Ortíz fue protagonista de esa disputa.

Ya en el año 2013 Ortíz utilizaba un grupo de alrededor de 50 personas, todas enroladas en el MTD 17 de Julio liderados por ella, con quienes concretaba los recordados cortes de tránsito en la ruta al la altura de la localidad, y así conseguía audiencias con funcionarios del Gobierno.

