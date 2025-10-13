Encontraron muerta a la joven de 20 años desaparecida en Avia Terai

Avía Terai. Gabriela Arací Barrios, de 20 años, era buscada intensamente desde la madrugada de este lunes. La Policía detuvo a varias personas para tomarles declaración. En un terreno baldío hallaron una motocicleta incendiada y prendas de vestir. El cuerpo fue encontrado finalmente en un pozo negro.

La Policía de Avia Terai investigaba en las últimas horas la desaparición de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, quien fue vista por última vez durante la madrugada de este lunes 13 de octubre en el barrio Sur de esa localidad. Hoy a las 13.30 horas la Policía confirmó que hallaron el cuerpo sin vida de Gabriela Barrios, en un pozo negro del domicilio del detenido Jesús Salvatierra, Barrio Sur de Avía Terai.

De acuerdo con el parte policial que se conoció esta mañana temprano, alrededor de las 03:00 se inició la causa por supuesta desaparición de persona, y horas más tarde, cerca de las 06:00, se amplió la información con nuevos procedimientos realizados por efectivos de la Comisaría de Avia Terai, bajo la supervisión de la Zona IX de la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña (D.Z.I.S.P.).

El informe detalla que fue conducido un hombre, de 33 años, domiciliado en el mismo barrio, quien habría sido la última persona vista junto a la joven desaparecida. El hombre permanece alojado en la unidad policial mientras continúa la investigación.

Asimismo, fueron llevados para declarar en calidad de testigos una joven de 35 años, otros dos hombres y una mujer de 31, esta última identificada como la concubina del primer emorado.

Durante los operativos de búsqueda, personal policial halló una motocicleta marca Corven Energy en un predio donde se encuentra una vivienda abandonada, ubicado sobre calle 5 entre 14 y 16 del barrio Sur. Según se precisó, el vehículo, que era utilizado por la joven, se encontraba completamente quemado.

En el mismo terreno, a unos ocho metros del rodado, los agentes encontraron dos medias de distintos pares, de color oscuro, que también fueron secuestradas como parte de la evidencia.

En el lugar se labró el acta correspondiente y se dio intervención a la División Criminalística de Sáenz Peña, la División Infantería y la División Investigaciones de la misma ciudad. Además, se procura la comunicación con el fiscal en turno para la continuidad de las actuaciones judiciales.

El procedimiento fue encabezado por el subcomisario Sergio Rubén Gómez, jefe de la Comisaría de Avia Terai, quien confirmó que los elementos secuestrados —la motocicleta y las prendas— fueron remitidos para peritaje. La búsqueda de Gabriela Barrios continúa con intervención de diferentes unidades policiales de la zona.

Compartir