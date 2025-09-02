Encuentro Cívico respalda el acuerdo Zdero – Milei y que ka UCR compita sin sus colores ni símbolos

Resistencia. Mediante un documento Hugo Dardo Domínguez, presidente de Encuentro Cïvico UCR; Analía Verón, vicepresidente primero e Iván Sirich, vicepresidente Segundo, le bajan la espuma a una discusión que, puertas adentro, hace ruido y genera malestar. «No vamos a volver atrás”, señalan y en un extenso pregón buscan sostener la decisión de quien hoy preside el partido en Chaco.

”Los dirigentes y militantes de Encuentro Cívico UCR Chaco, como movimiento interno de la Unión Cívica Radical de nuestra provincia, manifestamos nuestro total apoyo a la propuesta electoral presentada por la conducción de la UCR, de cara a las elecciones de octubre”, señalan en un documento.

”Este respaldo no es un gesto aislado: es la reafirmación de nuestro compromiso por terminar con el nefasto kirchnerismo, que tanto daño le hizo a la Argentina y, en particular, al Chaco.

Todos los chaqueños sabemos en qué situación recibió el actual gobierno la provincia: una realidad dura, compleja y casi terminal. Por ejemplo con la salud pública en terapia intensiva, con hospitales sin insumos ni medicamentos, con los peores índices en materia de educación, con los piqueteros que tenían tomada la provincia y una deuda impagable, entre muchos otros factores que destruyeron por ejemplo la seguridad de toda la población.

Por ello, estamos convencidos que cada decisión que toma hoy el gobernador y su equipo apunta a un único objetivo: mejorar la calidad de vida de la población chaqueña sin distinciones.

Por eso acompañamos el rumbo que nos plantea el gobernador Leandro Zdero, con su liderazgo que nos propone una certeza inquebrantable: no vamos a volver atrás.

Y al compromiso personal del gobernador al frente del gobierno y del partido radical, también ratificamos nuestro compromiso militante: acompañar y trabajar en la política y en la gestión, para consolidar cada avance en la búsqueda del acompañamiento de la sociedad en las urnas.

Estamos frente a un desafío que no termina en octubre. Es un camino largo, que nos obliga a sacar a la Nación y a nuestra provincia de la postración en que la dejaron quienes apostaron a un país empobrecido.

Por eso, todos los radicales, y en particular quienes integramos Encuentro Cívico y todas las expresiones políticas que desean lo mejor para nuestro país, debemos unirnos para derrotar definitivamente a esos personajes que tanto mal le hicieron a nuestro país. Para lo cual necesitamos reafirmar la confianza de la gente, cada día, para sostener el esfuerzo colectivo que nos lleve a un Chaco mejor y digno, para las actuales y próximas generaciones.

Sabemos que no es fácil, los obstáculos son muchos, pero en octubre saldremos con la fuerza y la convicción que caracterizan a la Unión Cívica Radical desde hace más de 130 años a defender la democracia, a enfrentarnos con quienes intenten frenarnos, y a seguir caminando juntos hacia un futuro donde el Chaco y la Argentina se pongan definitivamente de pie, respetando la voluntad popular, lejos de las candidaturas testimoniales que no hacen más que traicionar la decisión de quienes eligen con el voto”, reza el escrito.

