Enojo de Nallip Salomón: habló de Capitanich y el fin de un ciclo

Sáenz Peña. El dirigente sostuvo este martes que Capitanich se enoja cuando se le dice que está en un fin de ciclo con 56 años. «Espero que como Rozas sepa desandar algunos pasos para corregirse», dijo.

El impulsor de una medida cautelar para evitar la suspensión, fue muy crítico con la actitud de quienes conducen el PJ Chaco y los acuerdos que dejaron a los afiliados sin votar.

Al ser consultado en LT 16 por la suspensión, y tras la pregunta de quién es el responsable, dijo que «responsabilidad de todos». Y agregó: «es responsabilidad de los militantes por dejar pasar, de Capitanich porque cree que es Emperador y no Gobernador, y de los amigos radicales que deben ser oposición y no lo hacen, muchos arreglan por conchavos en la Legislatura y son baratos para comprar».

Salomón aseguró que no hay que asustarse ni temer a las urnas, «hay que hace el trabajo no desde la lucha sino del trabajo, no de la grieta sino de la alegría», dijo pidiendo no tener miedo a las diferencias. «Me da lastima que un hombre tan inteligente haya caído tan bajo en lo político y nadie se lo diga porque son todos aplaudidores», dijo por Capitanich y sentenció que «le enoja saber que está en un fin de ciclo con 56 años, espero que como Rozas sepa desandar algunos pasos para corregirse».