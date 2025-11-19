19 noviembre, 2025

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Este jueves se acredita el refrigerio a los empleados públicos provinciales

Resistencia. El gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el pago del Refrigerio para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial, que se abonará este jueves y se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga señaló que “este jueves por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos, lo que representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador, con una administración ordenada”.
“Con transparencia, podemos cumplir con el pago, una vez más, del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, añadió el funcionario de Hacienda y Finanzas.
Como es habitual, los trabajadores podrán acceder a los beneficios del Refrigerio a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

