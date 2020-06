Evalúan no autorizar reuniones familiares por el Día del Padre

Sáenz Peña. El Comité Sanitario de Emergencia le sugirió al intendente que tome la decisión. El PJ se lo había pedido también. Se busca así evitar la movilidad de personas y contribuir al necesario distanciamiento social.

Teniendo en cuenta que está previsto autorizar reuniones familiares para festejar el Día del Padre este domingo 21, de acuerdo a la decisión tomada como excepción por el intendente apelando a la responsabilidad ciudadana, y considerando que la actual situación en la ciudad requiere retrotraer las restricciones a la FASE III, el Comité sugiere que se determine la inviabilidad de las reuniones familiares ese día.

En su texto dicen que “Sugerimos se determine la inviabilidad de tal autorización y se restrinjan las reuniones familiares/sociales a los convivientes, de modo tal de evitar la movilidad y contribuir al necesario distanciamiento social”, sostienen.

Por otra parte, fundamentan que muchos de los “agasajados” el domingo por su condición parental, son personas que integran la franja etaria denominada “de riesgo” según las definiciones de los organismos de salud en esta Emergencia Sanitaria Nacional e incluidos como tal en los mismos Decretos Nacionales y Provinciales.

“Destacando que adherimos en general a las medidas propuestas desde el Ejecutivo para la toda la comunidad en razón del nuevo marco situacional que nos toca vivir a partir de los casos positivos de COVID-19 en la ciudad, particularmente -hasta el momento- entre efectores de la salud que desempeñan sus tareas tanto en el Hospital “4 de Junio” como en la UME de la UNCAus y, en particular, solicitamos pueda rever lo vinculado con las actividades sociales autorizadas y que vinculadas con los tradicionales festejos del DÍA DEL PADRE”.

Por último, manifiestan que esperan una resolución favorable para “colaborar con la grande y difícil tarea que nos convoca”, finaliza la nota del Comité Sanitario de Emergencia COVID-19 de Sáenz Peña.

El pedido desde el PJ

Bajo el titulo «Rever una medida no es retroceder» el Secretario General del Partido Justicialista de Sáenz Peña, Gabriel Duca, planteo esa situación al intendente el último miércoles.

«Entiendo las ansias de juntarse en familia. Pero no así el no entender que no es momento de juntadas», señalaba Duca, y agregaba que: «Hoy tenemos a 5 ciudadanos contagiados, no sabemos si tenemos población asintomática, en ese sentido los niños son los que menos presentan síntomas y son los que se cuelgan del cuello de sus abuelos en un amor inconmensurable con el consiguiente riesgo de contagio».

«Humildemente creo prudente el preservarnos. No se pide tanto, solo anteponer la salud a una fecha que en realidad se debe honrar en el día a día. Yo no necesito ni día de la madre ni día del padre para honrarlos y los que lamentablemente ya no los tienen no necesitan ninguna fecha en especial para recordarlos. A lo único que apelo es al sentido común señor Intendente», decía el militante justicialista.

Finalmente sostuvo: «Trate de rever la medida del «dejar hacer» el mediodía del domingo del Día del Padre. Si le parece…cuando todo pase entre peronistas, radicales y quienes quieran festejemos en un gran festival todas las fechas juntas. Preserve la salud. Miles de saenzpeñenses le estarán agradecidos. Saludos».