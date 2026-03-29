Exitoso Segundo Ciclo de Capacitación en Herramientas Financieras y Laborales para emprendedores

Sáenz Peña. En una iniciativa conjunta entre el Centro de Prevención de Consumos Problemáticos y la Oficina de Empleo Municipal, se llevó a cabo el segundo ciclo de formación destinado a emprendedores y personas que buscan insertarse en el mercado laboral.

La actividad, de carácter gratuito y abierto a toda la comunidad, surge como respuesta a la creciente demanda de usuarios y jóvenes que buscan profesionalizar sus proyectos.

Mariana Ibáñez, referente del Centro, destacó que estas jornadas buscan brindar “herramientas reales” para que el emprendedor pueda sortear la burocracia y acceder a financiamientos. El equipo de profesionales, integrado por licenciados en Recursos Humanos y técnicos de la Oficina de Empleo, orienta a los asistentes en la elaboración de proyectos, inscripciones y el conocimiento de convenios vigentes con Nación y Provincia.

La capacitación no solo se enfoca en la parte técnica, sino que actúa como un nexo vital para la comunidad. Durante los talleres se presentaron proyectos de variada índole, desde jóvenes con emprendimientos gastronómicos hasta personas mayores dedicadas a la panadería, peluquería, masajes a domicilio y verdulerías.

“Hacemos de nexo porque sumamos una problemática más que es la reinserción de personas que están en situación de consumo, pero al brindarles herramientas vemos que la necesidad es de toda la comunidad”, explicó Ibáñez.

Desde el Municipio confirmaron que continuarán con estos ciclos de formación y convocan a los interesados a sumarse a los próximos encuentros para fortalecer el entramado productivo local.

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