Familiares de menores abusadas solicitan que no se libere al imputado Juan Carlos Álvarez

Sáenz Peña. El caso Cecilia pareciera haber tapado la situación del dirigente peronista Juan Carlos Álvarez quien fue acusado de abusar sexualmente de menores, incluida su propia hija. Esteban Radimac, padre de dos niñas que fueron abusadas por un músico y vecino del barrio, dialogó con radio La Red sobre las novedades de la causa.

En primer lugar, planteó que debió acercarse hasta la Fiscalía, para dialogar con la fiscal que entiende en la causa, pero solo pudo hablar con su secretaria.

En este contexto, explicó que pronto se cumple el plazo de la prisión preventiva y podrían otorgarle la libertad, además de que la calificación penal actual es de “abuso sexual simple”, lo que implica una pena de tres a cuatro años, siendo un delito excarcelable. “Pedimos que no lo suelte, sino qué ejemplo vamos a dar”, sostuvo.

“Estamos preocupados, lo que esta persona causó en nuestra familia es irreparable, hoy está a un paso de quedar libre, hasta ahora parece que no tenemos justicia”, lamentó y afirmó que se sienten desamparados por la justicia chaqueña.

Asimismo agregó que nunca se comunicaron desde la Fiscalía para informarles cómo están trabajando, qué se está investigando o cuáles son los avances. “Nosotros radicamos la denuncia, hicimos la Cámara Gesell, que correspondía, y de ahí no tuvimos más novedades”, señaló.

Por otra parte, contó que su hija está viviendo una situación traumática y no pudo expresar todo lo que vivió en Cámara Gesell, motivo por el cual solicitaron que se vuelva a realizar. “Estamos con psicólogos, no quiere comer, no quiere ir a la escuela, tiene actitudes que antes no tenía, fuimos a hablar porque no nos llamaron del juzgado, ni de la UPI, ni Desarrollo Social, nosotros estamos prácticamente solos”, afirmó.

Por último indicó que en el caso de que liberen al imputado, realizarán una manifestación frente al edificio de la Fiscalía.